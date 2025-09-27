El Bembrive busca un buen estreno ante su público

El Bembrive FS retorna a su feudo, el Vicente Álvarez, tras disputar el martes el partido de Copa de la Reina ante el Guadalcacín (0-5), que sirvió a Gael Madarnas para rodar al equipo ante un rival de Liga Iberdrola.

El quinteto vigués se mide este sábado a la AD Mioño (18:00 horas), en otro partido clásico entre pedanías, con la buena noticia de la entrada en la convocatoria de “Lutxi” González (Lalín, 1990), en la grada por lesión en la primera jornada contra el Vilalba en pista lucense (1-0).

La jugadora recibió un fuerte golpe en una rodilla durante el partido de Copa Galicia en Ourense ante el Cortegada “y se me inflamó un tendón”, dijo. La misma articulación que tenía tocada cuando en 2024 abandonó el club vigués. Ahora la ala cierre necesita tiempo y paciencia para recuperar musculatura y volver a ofrecer su mejor versión.