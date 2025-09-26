Porriño, Sar, Meaño y Cañiza estrenan temporada

Este fin de semana comienza la Liga en División de Honor Plata Femenina, con cuatro equipos gallegos (BM Porriño, SAR, Meaño y Cañiza), todos de la provincia de Pontevedra y ya con experiencia en esta categoría.

Y arrancamos con un partido de rivalidad: Inelsa Solar Asmubal Meaño - SAR Rodavigo. El Meaño, que el año pasado se proclamó campeón del grupo A de División de Honor Plata Femenina, cambia sus objetivos. El técnico Juan Costas destacó que “este año nos planteamos un relevo generacional. Esta temporada contamos con jugadoras de calidad en la base e incorporamos a 4 juveniles de primer año - Claudia Vera (extremo izquierdo), Alba Domínguez (lateral derecho), Raquel Muñiz (central) y María Beis (portera)-, que van a tener minutos en el equipo de Plata y estamos muy contentos y con ilusión. Pero esta situación nos obliga a cambiar objetivos. Ahora en lo que pensamos es en acoplar al equipo, que vaya creciendo poco a poco para que en unos años podamos volver a optar a todo otra vez”. El Meaño ha perdido a las dos porteras del pasado año, Guadalupe y Nadia; Danilza (que no seguirá en España), Paula Rey (que se retira) y además a Eli Méndez, que se ha tenido que volver a operar y al menos se pierde toda la temporada. En cuanto a incorporaciones, hay que destacar a la portera Irene Ríos (procedente del BM Cangas); la pivote Irene Romero, también recién llegada de Cangas y la brasileña zurda Nicol, “que nos va a dar calidad y ese puntito que necesitamos para acoplar a las jugadoras más jóvenes”.

La pretemporada en Meaño es siempre complicada, ya que las jugadoras trabajan durante el verano primero en hostelería y después en la vendimia, por lo que hasta hace una semana Juan Costas no pudo contar con toda la plantilla. Ahora comienza lo bueno. El rival, la SAR, siempre es complicado explica Costas: “La SAR tiene un modelo de juego definido que todo el mundo conoce, pero es muy difícil de afrontar. Es un rival duro, que corre muchísimo, con buenos extremos, buena portería... Pero trataremos de hacer valer el factor cancha”.

Por su parte, la SAR Rodavigo afronta la temporada con cambio en la dirección, al abandonar Vero Posada, quien, después de diez años consecutivos en la SAR, decidió tomarse un descanso. Manuel Fernández Lago se pone al frente del equipo con el objetivo de la permanencia un año más. La SAR también tuvo sus cambios, sobre todo perdiendo a jugadoras veteranas como María Pexegueiro, Lucía y Fani, además de Ainhoa, que se va de Erasmus. Las incorporaciones son de la casa: Alba, Julia y Carmen Magallanes (juveniles que pasan a sénior) y Eva, Emma y Alejandra, que suben del equipo B.

Debutan frente al campeón de la pasada temporada y, a pesar de la gran remodelación, no se fían y saben que, para tener opciones “debemos ser muy serias en defensa, correr mucho y cometer poquitos errores, ya que en su pabellón es muy difícil puntuar”, aseguró Fernández Lago. Para este choque, la SAR no podrá contar con Natalia Solla, que está lesionada en el hombro derecho.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño afronta la nueva temporada sin muchos cambios y con el mismo objetivo de siempre: Formar jugadoras para el primer equipo y mantener la categoría. Las principales novedades son las incorporaciones de las jóvenes Adriana Rial (procedente del Carballal) y de Iria Augusto (BM Cangas), mientras que continúa la base de la pasada temporada, con el presidente Abel Estévez al frente.

Arrancará la temporada en casa frente a un desconocido, el Club Balonmano Perdoma, un equipo canario recién ascendido, del que no se tienen grandes referencias. El equipo porriñés se enfrenta al choque con las ausencias de Marta Martínez (que se está recuperando de una operación de menisco) y de Andrea Fernández (con problemas en un hombro).

El Helvetia Saeplast Cañiza afronta la nueva temporada con muchas novedades en la plantilla y en el cuerpo técnico y con el objetivo de repetir la fantástica campaña realizada en la 24/25 (cuarto clasificado, empatado a puntos con el tercero).

Al frente del equipo se encuentra Isma Lago y contará con una plantilla renovada. Las caras nuevas son: la portera Alba Mera (Cangas), las primeras líneas Anastasia Doder (Cangas), Amaia Moledo (Lavadoras), Bruna (procedente de Portugal) y Noa Sánchez (BM Chapela) y la extremo derecho Paula Vila (BM Chapela), además de Daniela Rodríguez y Daniela Barrera, procedentes de la base.Mientras, abandonaron la disciplina del Cañiza Alexia en portería, Carla Rodríguez y Carla Hernández (primera línea) y Sabela (extremo derecho).

La pretemporada ha sido muy positiva, con el punto álgido en la Copa Galicia en la que se proclamaron campeonas después de cuatro años consecutivos disputando la final y ganando al Carballal, un equipo de una categoría superior.

Arrancan la liga visitando al Aula Valladolid, filial del equipo de División de Honor Femenina y recién ascendido en la fase final disputada en Cangas la pasada temporada. Como todo filial, contará con jugadoras acostumbradas a entrenar con el primer equipo y también ilusionado ante la posibilidad de competir en esa categoría. El Cañiza viaja con los nervios habituales en un inicio de temporada, pero confiadas en hacer un buen papel y regresar a casa con los puntos.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - SAR RODAVIGO (hoy, 20:00 horas, Pavillón Coirón de Dena)

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO - CLUB BALONMANO PERDOMA (hoy, 20:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

CAVIDEL AULA VALLADOLID - HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA (mañana, 12:00 horas, Instalaciones Universitarias Fuente de la Mora)