El Novás trata de prolongar su racha en Bueu

Tercera jornada en Primera Nacional Masculina, con partidos de rivalidad muy interesantes en Vigo y alrededores. Así, el Reconquista recibe esta tarde en la pista central de As Travesas al BM Porriño, dos equipos heridos por el resultado del pasado fin de semana. El conjunto local perdió en el derbi ante el Carballal, en un pésimo choque, y quiere resarcirse esta tarde frente a un Porriño que ha caído derrotado en los dos primeros encuentros de la Liga, aunque en el último estuvo cerca de la victoria hasta el final.

El conjunto local quiere volver a mostrar su mejor cara en casa, frente a su público, aunque no se fía del rival y de sus números en este inicio liguero: “Aunque no conoce la victoria en lo que va de Liga o en la Copa Galicia, es un equipo mejor de lo que parece. Creo que la clave está en la baja de Canedo, uno de sus referentes ofensivos, que hasta ahora no ha podido jugar, y maneja la batuta de su ataque”, manifestó el técnico vigués, Víctor Garrido.

El Reconquista llega sin bajas al partido y con el objetivo de mostrar en la cancha lo que se ha trabajado durante la semana. “A nivel ofensivo, jugar situaciones hacia zonas exteriores y correr, mientras que debemos tener un buen repliegue defensivo porque corren mucho”.

Por su parte, el Porriño sigue con las bajas de Xose Canedo y Coubas, y sabe que la clave estará en mantener un nivel defensivo alto y tener pocas pérdidas de balón. Sobre el rival, el técnico porriñés Dani Benaches destacó que “cambió bastante esta temporada la plantilla, pero fichó a muy buenos jugadores”.

El Valinox Novás, que está haciendo un fantástico inicio de campaña con dos victorias muy claras, jugará como visitante, pero en esa ocasión en Galicia. Se desplazará hasta el Pablo Herbello, para enfrentarse al Bueu Atlético, que ha comenzado bien la temporada (una victoria y un empate) y es un equipo especialmente complicado como locatario, con el apoyo de su público. Por eso, el entrenador Guillermo Artime insiste en que “no nos podemos relajar ni pensar que como hemos hecho un buen partido en Gáldar, con eso nos vale. Tenemos que estar muy serios sobre todo en el trabajo defensivo, en una pista bastante complicada”. Además, el Novás sigue con la baja del central Isma, quien, con una fractura en un dedo del pie, tardará un tiempo en regresar a las pistas.

En el Polvorín se jugará un apasionante Saeplast Cañiza – Granitos Ibéricos Carballal. El conjunto local necesita ganar, al sumar dos derrotas consecutivas en este inicio liguero. La entrenadora Valeria Flores destacó la defensa del rival y también sus opciones en ataque, por lo que considera que “es un buen equipo, peleón duro, pero al que nos vamos a enfrentar con la mayor intensidad y con nuestras armas, y para eso nos hemos estado preparando durante la semana”. Sin bajas en el conjunto local.

Por su parte, el Carballal llega reforzado por la victoria frente al Reconquista, aunque no podrán contar con Navarro por motivos personales. A pesar de ello, “como siempre iremos a pelear e intentar sacar algo positivo, sabiendo que tenemos que ir poco a poco mejorando en defensa”, destacó el técnico del Carballal, Fran González.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO - BM. PORRIÑO (hoy, 18:00 horas, As Travesas)

BUEU ATLETICO BALONMAN - VALINOX NOVÁS (hoy, 19:30 horas, Pavillón Pablo Herbello)

SAEPLAST BM. CAÑIZA - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)