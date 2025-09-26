Dos meses de inhabilitación a un juvenil por arremeter contra un árbitro

Un árbitro de la delegación viguesa del Comité Técnico Gallego recibió un golpe con la mano abierta durante un partido entre equipos juveniles que se disputó el pasado fin de semana. El jugador implicado ha sido sancionado con dos meses de inhabilitación. El responsable de la delegación olívica, Cristian Vázquez, anuncia que el caso será remitido a la justicia ordinaria. «Vamos a intentar erradicar este tipo de conductas con todas nuestras herramientas», establece Vázquez.

La situación se produjo en el Nieves-Nespereira, en el Pepe Capón. Dos futbolistas, al filo del tiempo reglamentario y 0-0 en el marcador, protagonizaron un enfrentamiento y tuvieron que ser separados por miembros de los cuerpos técnicos y sus propios compañeros –hasta cuatro se necesitaron, se especifica en el acta, en el caso del jugador local–. Cuando la situación pareció calmarse, el árbitro procedió a mostrarles tarjeta roja a ambos. En ese momento, según relata, el jugador local, que se encontraba a 20 metros, empezó a «moverse» hacia él y proferir las siguientes frases: «¿Qué? ¿Quieres que vaya ahí, eh? ¿Quieres que vaya ahí? Eres malísimo, no tienes ni idea, eres malísimo».

«Tras recorrer 20 metros, continuó persiguiéndome 10 metros más, empujándome, impactando con la mano abierta en mi pecho sin uso de fuerza excesiva al estar siendo sujetado por un jugador de su propio equipo», describe el colegiado.

El Comité de Competición y Displina le ha impuesto al jugador local «cuatro partidos de suspensión o un mes de inhabilitación por agredir a otro, sin causar lesión, estando el juego detenido» por lo sucedido con el visitante, al que suspenden dos partidos. Para el del Nieves añaden «dos meses de inhabilitación por agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los árbitros o a sus asistentes (...) tras ser expulsado, provocando con dicha actitud la suspensión definitiva del encuentro».