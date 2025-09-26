Ana descorre el velo: el primer viaje de Seabra a Irán

El balonmano teje vidas entre la voluntad y el destino. Ana Cristiana Teixeira Seabra, nacida en Montpellier y criada en Águeda, leyenda del balonmano luso y querida entrenadora del Mecalia Guardés, que dirigió a Cabo Verde y colaboraba con Paraguay, será la seleccionadora femenina de Irán durante los dos próximos años. Seabra, todo el planeta en su biografía, acaba de regresar de su primera semana de estancia en Teherán. Una visita de carnes que se tapan y almas que se desvelan. «Fui sin saber qué iba a encontrar, pero con ilusión y espíritu positivo. Quería hacer mi trabajo y disfrutar. Y la verdad es que ha sido así», describe.

Este último giro en su laberíntica carrera se inicia con la llamada de un amigo representante durante las vacaciones veraniegas.

–¿Estarías interesada en entrenar a la selección de Irán?

Aunque la negativa le tirita sobre la lengua, esa voz que tantas veces la ha guiado le recomienda que mantenga la puerta abierta.

–¿Sabes cuáles son las condiciones?

–Envíame tu currículo y te las digo.

Cuando vuelva a coger el teléfono, al otro lado sonará la voz de Rafa Guijosa. El histórico extremo, multicampeón con aquel Barça dominante, ejerce desde septiembre de 2024 como director técnico de la Federación de Balonmano de la República Islámica de Irán. Guijosa se encarga directamente del proceso de contratación. «Me quería explicar cuáles eran los requisitos y el contexto. Yo le hice preguntas por curiosidad», recuerda Seabra.

–Me gustaría que fueses la persona que viniese –concluye Guijosa antes de colgar.

Al día siguiente, el ejército israelí ataca instalaciones militares y nucleares iraníes. La conflagración eclosiona y escala, con el mundo en vilo. Estados Unidos se involucra, las víctimas civiles se multiplican... El propio Guijosa hará las maletas. «Hablé con él y estaba agobiado, intentando salir. Quedamos en volver a contactar cuando las cosas mejorasen y me pudiese garantizar tranquilidad. Más tarde, cuando terminó el conflicto, empezamos otra vez a hablar», recuerda.

Rafa Guijosa y Ana Seabra. / Cedida

Confiesa Seabra que no tomará la decisión definitiva hasta la semana anterior a ese 10 de septiembre en que se anuncia oficialmente su fichaje. «Tuve que poner todo sobre la balanza. Yo necesitaba sentirme cómoda. Hubo cuestiones que replantear», detalla. En el Mecalia le dan facilidades. Ella ya tenía la experiencia de compaginar su labor en el club con el asesoramiento de la selección de Paraguay, a cuyo debut olímpico en París había contribuido. Cierto que a distancia, en ese caso, salvo en el Preolímpico y en la preparación previa. «Es un poco diferente por los viajes. Apenas se trata de organizarlo todo».

«Un minipueblo deportivo»

El calendario contemplaba el primer parón de las competiciones domésticas el pasado fin de semana. Las selecciones organizan concentraciones para cohesionar sus proyectos. Así que Seabra toma el avión hacia Irán «sin miedo a nada», asegura. En el aeropuerto la esperan, además de Guijosa, el vicepresidente, Afsaneh Dehghani, y la ejecutiva específica de la sección femenina, Maryam Rezaeian.

Seabra, durante una charla táctica. / Cedida

Juntos se trasladan al Complejo de Enghelab, cerca de la capital. Inaugurado en 1958, en tiempos del Sha Reza Pahleví, con pabellones, piscinas, pistas, compone «un minipueblo deportivo en el que tenemos de todo», define Seabra, asombrada inicialmente por el gran nivel de las instalaciones. «Las personas llevan allí una vida muy tranquila».

–No te vas a encontrar nada de lo que se habla fuera –le había anticipado Guijosa sobre ciertos prejuicios.

«Rafa me había hablado pero una cosa es hablar y otra, sentirlo. He conocido a personas increíbles, atentas, graciosas...», enumera Seabra, sin eludir la cuestión más espinosa. En el centro rigen normas de indumentaria. Las mujeres deben cubrirse el pelo con el hiyab, además de tener piernas y brazos tapados, en las estancias federativas comunes y en presencia de hombres. También ellos, como Guijosa cuando asiste a las sesiones de entrenamiento de Seabra, deben renunciar a los pantalones cortos. Matiza Seabra, no obstante, que este riguroso protocolo se relaja en la calle. «Sales fuera, andas dos o tres minutos y todo es como en Europa, con chicas con el pelo suelto haciendo ejercicio o en los restaurantes». La portuguesa ha afrontado este choque cultural con flexibilidad. «El pañuelo y yo nos llevamos mal. No estoy habituada. Estaba un poco agobiada», confiesa. La secretaria le regalará cuatro gorras, con las que se siente más cómoda. «Me ajusto cuando es necesario y ellos se ajustan a mí».

Mundial de noviembre

Seabra toma el mando de Irán con un objetivo inicial ya en el horizonte: el Campeonato del Mundo que Alemania y los Países Bajos organizarán entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre. Las persas lograron la clasificación en el Campeonato de Asia junto a Corea del Sur, Japón y Kazajistán. Compartirán el grupo B con Hungría, Suiza y Senegal. «Sabemos que será una competición muy difícil y que el trabajo no se puede hacer en sólo dos o tres meses. Queremos hacerlo mejor y equilibrar los resultados contra adversarios con una fuerte tradición balonmanística».

Pero el Mundial será sólo el primer paso en un plan de progresión que se ha diseñado alargando más la vista. «Ha sido una semana de observar, de conocer. Las chicas se sienten agradecidas porque una entrenadora extranjera desea estar ahí con ellas. Necesitan mucho trabajo táctico, pero tienen un gran potencial», analiza. «Lo poseen todo para crecer. Quieren cambiar la mentalidad y es un proceso que no se hace en poco tiempo. La federación también está invirtiendo en balonmano femenino y eso les da a ellas esperanza».