La Guardiamarina, gran broche para el Náutico

La Regata Guardiamarina vuelve este fin de semana, puntuable para la Copa Galicia de Cruceros, con la organización a la par por el Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar de Marín.

La flota de cruceros –se esperan entre doce y quince unidades– saldrá el sábado a las 12:30 horas de Marín para una primera regata con destino Vigo… para que en la jornada dominical las unidades, dos de ellas de la Escuela Naval, regresen a la Ría de Pontevedra.

BON III (Víctor Carrión, CN Punta Lagoa) es el actual campeón pues se impuso en las dos últimas ediciones de una prueba cuya presentación tuvo pleno de autoridades: el presidente del Náutico, Tone Pérez y el nuevo comandante director, Tomás Clavijo, además del presidente de la Gallega, Manuel Villaverde. En cuanto a las administraciones, todas: el concejal Manel Fernández, la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y Daniel Benavides por la Xunta.