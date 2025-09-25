El Mecalia Guardés vuelve del parón recibiendo al Bera Bera por el liderato

El Mecalia Atlético Guardés retoma la Liga con un duelo de altos vuelos. Tras una semana de parón internacional muy activa para el equipo miñoto, el Bera Bera visitará A Sangriña este viernes a las 20.00 horas en el partido que decidirá al líder de la clasificación al término de esta cuarta jornada. Con ambos conjuntos empatados a puntos, el Guardés buscará tirar de afición y hará uso de su plantilla al completo para tratar de vencer a su eterno rival vasco. El encuentro será retransmitido en directo por Teledeporte y estará patrocinado por ORPAGU.

El Mecalia llega al partido tras una semana de parón internacional, que no de descanso, pues se ha hecho notar en distintos eventos. A nivel español, María Palomo participó en los dos encuentros amistosos de las Guerreras contra la Selección de Eslovaquia; mientras que Amandine Balzinc obtuvo un segundo puesto representando al Congo en el Torneo Internacional que conmemoraba los 50 años de independencia de Angola. Por último, también el cuerpo técnico se mantuvo activo, pues la entrenadora Ana Seabra se estrenó en su nueva labor de seleccionadora del equipo nacional femenino de Irán durante este periodo. Todo ello, mientras el resto de la plantilla repasaba el gran desempeño coral del equipo en su última cita liguera, que se saldó con goleada en Logroño (19-26).

El objetivo este viernes será tratar de recuperar esas buenas sensaciones, si bien las de A Guarda son conscientes de que se toparán de frente con un rival con más tablas y seguridad que el riojano, que recuperó su lugar en la categoría el curso pasado. El Bera Bera, vigente campeón de Liga y Copa de la Reina, es viejo conocido para el Guardés, y ya le ha dado varios problemas incluso antes de comenzar la temporada. Primero, imponiéndose con una victoria con carácter en el mismo Inferno en el Memorial Juan Rodríguez Pérez del pasado mes de agosto (19-23). Y después, la semana siguiente con un triunfo que dio a las donostiarras el primer puesto del Summer Bag de Villacelama (28-26), aunque no sin tener que reponerse de una esperanzadora remontada guardesa en la segunda parte. Esta contestación es la que el Mecalia tratará de repetir mañana, aupado por el calor de su afición y con la seguridad que le permite contar de nuevo con todas las jugadoras de su plantilla.

Inicio a gran ritmo

Por su parte, el conjunto dirigido por Imanol Arias llega al Baixo Miño con un historial idéntico al guardés: pleno de tres victorias en tres partidos. Sin embargo, las vascas disfrutan de números algo distintos, pues inauguraron la competición con un vapuleo al Porriño (35-20) que demostraba que encadenarían otro curso más al más alto nivel. La jornada siguiente no decayó el ritmo con un imponente 20-26 a domicilio en Elche, mientras que Rocasa sí que puso las cosas algo más difíciles al cuadro vasco hace dos semanas, pues para hacerse con los dos puntos finales el Bera Bera debió remontar un marcador que habían liderado las canarias hasta pasado el descanso (30-27).

Con todo, el campeón acumula unos resultados que lo sostienen como el equipo más goleador de este año, con una impresionante media que supera los 30 goles por encuentro y que le permite defender una diferencia positiva de 24, once más que el Guardés y el motivo por el que sustenta el liderato en su lugar. Síntoma de la buena forma de un conjunto que no parece tener años malos, menos aún cuando se ha reforzado durante el verano con la adquisición de nombres importantes, tales como Ester Somaza, Nicole Wiggins o la exguardesa Elena Amores.

Cecilia Cacheda. / Tamara Alonso (SportCoeco)

El Bera Bera fue el único rival al que el Mecalia no logró vencer el curso pasado, responsable de dos de las únicas cuatro derrotas acumuladas por las de Seabra. Las vascas se impusieron por la mínima en su última visita liguera a A Sangriña (26-27, noviembre) y con más holgura en el Gasca (27-21, abril), y no cabe duda en el pabellón miñoto de que harán todo lo posible por continuar con el historial entre ambos. El Guardés deberá tirar de su afición si quiere sacarse la espina de una vez por todas.

“Necesitamo buen nivel defensivo y ofensivo”

Para la entrenadora del Guardés, el Bera Bera es un equipo del que “conocemos todas su calidad individual y colectiva”, por lo que esperan que sea “un partido muy duro por la intensidad que impone y por todos sus recursos”.

Con las nuevas incorporaciones a su plantilla y el mantenimiento de sus activos habituales, Seabra describe al conjunto vasco como “un equipo que corre mucho, que es fuerte físicamente, que tiene buen tiro exterior y jugadoras de mucha calidad”. La receta perfecta para poner las cosas difíciles al Mecalia, que no puede confiarse ni por su calidad de anfitrión ni por sus recientes resultados.

Por todo ello, la clave estará en la concentración y la limitación de errores en todos los frentes. En palabras de la preparadora, “somos conscientes de que necesitamos tener un buen nivel tanto defensivo como ofensivo si queremos luchar por los dos puntos”.