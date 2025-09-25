Mastantuono se apunta al derbi del Metropolitano como colofón a su cuarentena en el Real Madrid

El Real Madrid debería fijar el 23 de septiembre como el día de Argentina en el club. Un 23 de septiembre debutó con la camiseta blanca Alfredo Di Stéfano, la Saeta Rubia. Uno de los tres jugadores más importantes de la historia blanca. Y el 23 de septiembre se estrenó Franco Mastantuono como goleador con el Real Madrid en el estadio Ciutat de Valencia ante el Levante.

El hoyuelo de Di Stéfano

De hecho, en Argentina se insiste mucho en las similitudes que tienen don Alfredo y Franco. Su pasaporte argentino, su pasado en River y ese hoyuelo en la barbilla tan característico en ambos. Hasta el punto que muchos de los amigos del futbolista, al que apodan 'la Joya', le han cambiado el mote por 'La Saeta', en homenaje a Di Stéfano. El martes, el día del partido en Orriols, se cumplían 40 días de su mayoría de edad. Ni siquiera ha cumplido la cuarentena en el Real Madrid y ya se ha convertido en un jugador destacado en el esquema de Xabi Alonso, que ante el Levante le asignó una misión nueva: la de carrilero diestro en ataque. Sin Trent, lesionado, y Carvajal, sancionado, el de Tolosa encomendó a Raúl Asencio que cerrase la banda en defensa, pero en fase defensiva dejó tres atrás y le dio el carril al de Azul.

El gol llegó en el minuto 35, pero pudo llegar antes. Porque Franco dispuso antes de tres ocasiones claras. La primera, con un disparo desde la derecha que fue cogiendo rosca, pero no entró por poco. En la segunda oportunidad, clamorosa, Vinicius desde la izquierda, respondió Ryan con una gran intervención y el argentino se lanzó a por el rechace en el área como si se tratase de un 9. La pelota terminó estampándose con el larguero, pese a estar solo. Aún dispuso de otra ocasión en el minuto 31, con un disparo desde la frontal del área que se marchó cerca del palo. Y en el 35 "por fin se dio". Carreras lanzó una contra que llegó a pies de Vinícius, quien descargó sobre un Mastantuono que se plantó ante Ryan y le batió con un disparo que clavó en la escuadra con la derecha. Su pierna mala, o la menos buena, pasó a la historia.

Xabi le prometió minutos sin Jude

Cuando Xabi Alonso telefoneó a Mastantuono en Argentina para terminar de convencerle, el de Tolosa le dijo algo que gustó al jugador. Franco quería quedarse en River hasta diciembre para ayudar a su club, consciente de que su marcha dejaba huérfano al equipo. Pero Alonso le advirtió que tenía mucho interés porque se incorporase en verano "porque Bellingham va a ser baja durante unas semanas por su operación de hombro y vas a tener minutos". No mintió Xabi al futbolista, que en los primeros siete partidos de la temporada del Madrid ha sido titular en cinco de ellos, incluido el de Champions ante el Olympique de Marsella, en otro salió del banquillo y solo en uno no participó (ante la Real Sociedad).

Franco acumula 299 minutos en Liga, muy por encima de Brahim (177), Rodrygo (102) y Gonzalo (90') y solo por debajo de Vinícius (412) y Mabppé (528). Si suma los de Champions se va hasta 362, lo que le confirma como el tercer atacante más utilizado del equipo por el entrenador. Una circunstancia, no obstante, que parece que comenzará a cambiar con el regreso del hombre del que le había hablado Xabi, Jude Bellingham. El inglés ya ha jugado los primeros minutos tras su recuperación de la cirugía en el hombro y ahora todo apunta a que irá recobrando protagonismo en el once a costa del argentino.

Mastantuono habló de su adaptación al equipo en la zona mixta del campo del Levante tras su gol: "Recién me estoy adaptando a una nueva liga, nuevo equipo, nueva vida... Vengo de Argentina y es un salto muy grande el venir a Europa. Me voy sintiendo cómodo, cada vez mejor y eso es lo importante. Arranqué poco a poco, pero me voy encontrando con más confianza, con el sentimiento de que tengo mucho que dar al equipo. Y que este año va a ser increíble para mí y para todos". Y casualmente tuvo palabras para Bellingham, al hablar de quién el había impresionado más de sus compañeros: "¡Increíble jugador! ¡Si podemos jugar con 12, mejor! Bellingham es increíble, increíble. Un jugador que me impresionó, una persona estupenda y un futbolista único. Sinceramente, digo que jamás vi un jugador como él: mucha jerarquía, presencia dentro del campo. Ojalá pueda jugar cuanto antes, porque nos va a ayudar muchísimo. Tiene una presencia y una jerarquía que yo jamás había visto. Su tranquilidad y garra le hacen ser un jugador distinto".

Aunque muchos ven a Mastantuono como una posible competencia de Bellingham, otros lo ven asentado en la derecha del ataque con el 4-3-3, donde el argentino se disputaría la plaza con Brahim. Seguro que en la cabeza y en la pizarra de Xabi Jude y Franco no son incompatibles y no hará falta que juegue 12 para el inglés y el argentino compartan campo y balón en este Real Madrid que no deja de crecer al ritmo que lo están haciendo Carreras, Huijsen y Mastantuono. De momento, el sábado el argentino apunta al once que saltará el Metropolitano para medirse a un Atlético que ha empezado irregular y en el que su amigo Julián Álvarez, con quien mantiene contacto en Madrid, está pasando por un momento complicado. Nada que ver con esta cuarentena deslumbrante de 'La Joya', que brilla a la sombra de 'La Saeta'.