Natación adaptada
Juan Ferrón, subcampeón mundial en 4x100 estilos
El nadador del Mos fue también quinto en la final individual de mariposa pese a unas molestias
Juan Ferrón, del C. N. Mos, se ha proclamado subcampeón del mundo en relevo mixto 4x100 estilos para nadadores con discapacidad visual. El Mundial se está celebrando en Singapur. España fijó un crono de 4.25.33, que supone el récord de Europa (el anterior, 4.25.78, lo detentaba Ucrania desde Manchester 2023). La superó un cuarteto brasileño que de hecho batió el record del mundo (4.23.48). Ferrón firmó 59.76 en la posta de mariposa. Albert Gelis (espalda), Marian Polo (braza) y Emma Feliu (crol) completaron la formación.
Ferrón, pese a que sufría molestias en un costado, también realizó un gran papel en la final de 100 mariposa (categoría S12), en la que quedó quinto, con un tiempo de 59.59 segundos. Este jueves nadará los 100 libres y mañana, los 400 libres.
Un hito para Mos
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que se trata de un hito para todo el municipio: “Mos volve estar presente na elite deportiva internacional. A dedicación e a constancia de Juan Ferrón son motivo de orgullo para o noso Concello e exemplo para as novas xeracións. Hoxe un pedaciño de Mos está en Singapur, subindo ao podio mundial”.
