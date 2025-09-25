La gasolina de la memoria

Han pasado dos años desde su marcha pero su recuerdo se mantiene indeleble y vigente. Ángel Pérez falleció el 25 de septiembre de 2023. Gilillo, como lo conocían tanto los íntimos como quienes compartían su pasión por el automovilismo, había ejercido de copiloto de Óscar Garré, Dani Menéndez, Alberto Meira... También de su hermano, Jorge, que aquel triste día lo despedía: «Vuela alto, hermano. Corre ahí arriba, Gili, cantando notas muy alto como tu hacías».

Sigue cantando notas Gilillo, sigue volando alto gracias al equipo de Jorge Pérez, que se ha rebautizado con su nombre. Juntos, un año antes de su defunción, habían ganado una prueba en Portugal, el Rally da Bairrada, a los mandos del Porsche 997 GT3, el coche con el que ambos habían soñado desde que eran niños. Hoy, el Gilillo Motorsport sigue compitiendo a gran nivel y acaba de celebrar su segundo título consecutivo –quinto en total– del Campeonato de Montaña autonómico. «Todo el equipo sigue a delante en su memoria», proclama Jorge. «Y en 2026 iremos a por el sexto título».