La Boot Camp rompe límites

El Desafío Boot Camp, referente en OCR (carreras de obstáculos), se disputa el 7 de octubre en Samil. Los 2.000 participantes –la inscripción sigue abierta– afrontarán 7 kilómetros de recorrido por arena, monte y asfalto, con 35 dificultades a salvar.

«Encaramos esta 11ª edición más posicionados que nunca en el panorama nacional y reivindicando el turismo deportivo como agente tractor de turismo a Galicia. Sumamos más de 50% de participantes de fuera de la provincia, lo que impacta con 600 pernoctas en Vigo», destaca David Suárez, CEO de Diesemm y organizador, que cuenta con 50 proveedores del área metropolitana y más de 200 personas trabajando, entre personal directo, indirecto y voluntarios.

Participantes en el X Desafí­o Boot Camp. / ALBA VILLAR

Los participantes saldrán en tandas cada 15 minutos, de 10:00 a 14:00. La arena –sólo otra prueba en Asturias la incluye– será el gran rival. La carrera, aunque exigente, es para todos los públicos –el 80% son ‘populares’–.En Élite puntúan para el Campeonato del Mundo OCR World, el Campeonato de España AOCO y la Liga OCRA Galicia. Hay categoría infantil y una zona de 15 obstáculos para niños de 4 a 12 años.