El Barcelona y el Oviedo se reencuentran 24 años después

Oviedo y Barcelona volverán a medirse en un partido de la máxima categoría 24 años después de la última, en un encuentro en el que los de Hansi Flick son favoritos ante un equipo recién ascendido, con Santi Cazorla como titular por primera vez en esta temporada.

La última vez que ambos equipos se midieron en el Carlos Tartiere, el mítico Radomir Antic estaba sentado en el banquillo local y el mallorquín Llorenç Serra Ferrer era el técnico del Barça. De entonces han pasado 24 años, el partido se jugó el día después de Reyes de 2001 y el Barça ganó por 2-3.

Hoy, el equipo de Hansi Flick es superfavorito para sumar su quinta victoria en seis partidos y seguir en la parte alta del campeonato. Su rival solo ha ganado un partido y suma dos derrotas seguidas a domicilio.

El técnico alemán, que ha dirigido 66 partidos al Barcelona, aspira a lograr su victoria número 50 al frente del cuadro alzulgrana.

Las lesiones son la principal preocupación de los azulgrana en este inicio de curso. Los últimos en añadirse a la lista de bajas son Pablo Páez Gaviria, ‘Gavi’, y Fermín López.