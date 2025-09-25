El cajón de los recuerdos

No da reposo Agustín Alejos a sus maletas. Recién regresado de Australia, cuya liga disputó con los Southern District Spartans, ayer se afanaba en empacar sus enseres para partir hacia Murcia. Algunas mudanzas duelen más que otras. A Australia había ido a revivir felices experiencias durante el descanso veraniego. De Vigo parte ahora contra lo que había anhelado, por la renuncia de su Amfiv natalicio a la competición. Difícilmente cicatrizará esa herida.

Alejos, estrella en la cancha y reclutador de fichajes, conocía la delicada situación del equipo. Pero tuvo que sufrir desde casi las antípodas su tortuosa agonía: la exposición de las necesidades financieras por parte del presidente, José Antonio Beiro; la presión de los primeros plazos y el alivio con el incremento de Iberconsa... Y finalmente, en agosto, por cansancio propio y desidia ajena, la decisión en asamblea de que el Amfiv desapareciese de los torneos, limitando la actividad a las escuelas.

«Ha sido complicado, sobre todo ahora al volver a casa y tener que deshacerte de cosas», relata Alejos de su luto. Aquel niño que fue, tutelado por Pablo Beiro, en ocasiones jugó para otros clubes, como en Italia. En la distancia siempre podía distinguir al Amfiv como una luz que lo guiaba al hogar y ya no había vuelto a abandonarlo –durante la temporada europea, se entiende– desde 2016. Todos esas evocaciones, los compañeros a los que amó y las glorias que disfrutó, irrumpen por los cajones que está vaciando. «Vas encontrando ropa de hace mil años y se van removiendo recuerdos. Y vas viendo a la gente, hablando... Es una pena que se haya acabado un histórico como el Amfiv. Pero es ley de vida», se resigna.

Alejos, en uno de sus últimos partidos con el Amfiv. / Marta G. Brea

A Alejos, plata olímpica en Río, internacional de largo aliento, aún anotador compulsivo en la Superliga BSR, recibió ofertas en España y el extranjero. Se ha decantado por un UCAM Murcia que ha decidido bajar a Primera División tras haber quedado cuarto en el pasado ejercicio. «Es más decisión de vida que deportiva», explica.

Con los murcianos firma por una temporada, pero «con vistas a largo plazo o no me iría con la familia. No quiero estar cambiando cada poco». Tras varias décadas como profesional del baloncesto, el vigués pronto concluirá sus estudios de gestión administrativa e iba a compatibilizar ambos oficios. En Murcia le respetan el plan. Hará las prácticas en una empresa y después empezará a trabajar. «Todo será diferente y llevará un tiempo de acoplamiento y de entender cómo funcionan las cosas», acepta.

Formar y formarse

Alejos ya vivió en Murcia durante un año, hace 20. Con la presidenta de la entidad, Sonia Ruiz, compartió plantilla y es una de sus mejores amigas. «Confío en que nos va a cuidar bien», anticipa. «Es muy buen club. También me ofrecen formarme como entrenador. Seré uno de los ayudantes». Con el técnico jefe, el francés Franck Belén, conversó hace un par de semanas. «Quería que estuviésemos en la misma página. No vamos a competir para ganar, sino para formar a los jóvenes de la región».

Julio Vilas, eterno socio, fichado por Gran Canaria, dejaba la «puerta medio abierta» a que el Amfiv reaparezca en algún momento, aunque sea con otras miras. «Ojalá, en un futuro esperemos no muy lejano, todo vuelva al orden en Vigo y pueda haber equipo. No sé cómo están las cosas y si eso será factible», asume Alejos, que aun sueña con lo que ya ninguna luz le señala en el horizonte. «Es mi casa».