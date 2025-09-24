Dos investigados en Redondela y Ourense y un detenido en Arcade por los altercados en la llegada de La Vuelta a Mos

Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio de Mos con motivo de la llegada de La Vuelta ciclista a España se han saldado con dos personas investigadas y un detenido.

Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.

Participaban en la manifestación propalestina que se sustanció en bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, cuando, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.

La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes