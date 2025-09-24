Estrellas del amanecer: el nuevo de voleibol del Val Miñor

Estreliñas riscadas se les dice apropiadamente en gallego a estas avecillas. No reyezuelos listados como en castellano, que los retrata fatuos, sino esos fulgores que revolotean entre el ramaje a la caza de insectos. Con esa misma inquietud se agitan en la vega miñorana los amantes del voleibol. Ya ha cumplido un año de existencia el Estreliña do Val. Aquellos tres amigos sin red son hoy una muchedumbre enredada.

Santi Rodríguez es uno de los promotores del club. Conserva su ímpetu de antaño. Ya en 1996 había fundado el Baíña de fútbol sala. «No había entonces equipos en Baiona y esto es un poco lo mismo», compara. Detectó esa reclamación de voleibol en sus visitas a los colegios promocionando deportes minoritarios, sobre todo entre adolescentes que habían abandonado otras prácticas y entre fans del manga Haikyū!!.

Las conexiones se tejieron entre la casualidad y la magia sobre esa tierra inesperadamente fértil. A Santi se le unió Manu Carneiro, uno de sus antiguos jugadores del Baíña, que había disfrutado del volei en la universidad. El tema surgió en las charlas con Juancho Larrascq y Silvia Álvarez, que lo habían practicado en Uruguay. Ruth Calvo, antigua presidenta y entrenadora del Xuvenil Teis, supo de su incipiente proyecto y se les unió con el empaque de su experiencia –«nos da más categoría»–. Carmen María Leyenda, guiada al Estreliña por sus hijos, ha diseñado la estructura institucional desde el cargo de secretaria en este quinteto directivo. «Lleva todos los papeles. Sin ella, no haríamos nada».

Todo cuajó en julio de 2024, en aquel primer entrenamiento de Manu, Juancho y Santi, con apenas un balón. Fue un verano fructífero. En septiembre ya habían encontrado acomodo en el colegio de Sabarís. El conserje, Javi Rubinos, que había jugado de pequeño, les prestó una red. El técnico municipal de deportes, Javi López, contribuyó. Compraron más material, aprendieron a anclar los postes...

Asistentes al curso de entrenadores. / Estreliña

«Si lo construyes, él vendrá», se proclama en Campo de Sueños. Han seguido llegando desde entonces. En ese primer año lograron congregar a medio centenar de chicos y más de treinta adultos. «Entrenábamos pero era difícil. Es un deporte que castiga mucho al que no sabe. Se necesita técnica», reconoce Santi. «Hemos mejorado». Hoy superan el centenar, entre los 8 y los 70 años de edad. Después del pequevolei común –de 8 a 12–, dividen en grupos de iniciación y perfeccionamiento cada tramo de edad: de 12 a 16 y el social de los mayores. En el Estreliña coinciden profanos que están aprendiendo a colocar sus manos con una jugadora que militó en Italia y otra que recorrió escuadras españolas.

El presidente del C.V. Vigo, Guillermo Touza, los ha tutelado en estos primeros pasos del camino. «Es el referente», lo ensalza Santi. «Todos los profesores de educación física de la zona conocen el voleibol a través de él». Su apóstol desde los setenta, cuando se le denominaba balonvolea, ciertamente incansable en el reclutamiento, Touza «siempre se ha portado bien y nunca nos pidió nada».

Con ganas de competir

«Bajo la presidencia de Silvia y con el ánimo de Santi y de Ruth espero que puedan llevar a cabo el objetivo que se han marcado», les desea Touza, que el pasado domingo llevó a su escuadra de Superliga 2 a disputar un torneo en Baiona con el Vienense luso. Previamente se había realizado un amistoso entre los equipos de iniciación del Vigo y el Estreliña.

A los olívicos les conviene que esta fe que profesan se contagie. Son tan pocos los clubes de voleibol que en cualquier categoría se repiten los duelos y se alargan los desplazamientos. El propio Estreliña no se ha federado aún. «La gente ya nos lo demanda en femenino y masculino sub 16; también en sénior. Tienen ganas de competir», revela Santi. «Hay que viajar por toda Galicia y no tenemos sponsors ni capacidad. De momento derivamos a algunos al Vigo. La temporada que viene podremos».

Escudo del club. / Estreliña

La directiva concede gran valor a sus entrenadores. Baiona ha acogido por primera vez el curso de nivel 1. De los doce asistentes, ocho eran miembros del Estreliña. «Apostamos por la formación. Si queremos enseñar a los niños, necesitamos técnicos preparados. Tenemos a Fran, Manu, Edgar... Son los que llevarán el club en cinco años».

Estreliña do Val, lo han bautizado. Se le ocurrió a la hija de Santi mientras leía a Manolo Rivas. Sus canteranos acuden a los institutos del Miñor enfundados en sus camisetas moradas o con el logo en chapas: un pajarillo con estrellas por ojos; no aquellas distantes cuya luz pasada contemplamos, sino estas de luz recién creada.