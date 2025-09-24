Apuesta por la juventud

Se acabaron las pruebas para el Celta Femxa Zorka, que el sábado, a las 19:00 horas, debuta en el pabellón de Navia ante el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. Y en las horas previas al primer partido el club continúa presentando las caras nuevas que esperan dar muchas alegrías a lo largo de la temporada.

Ayer le tocó el turno a dos de las jugadoras más jóvenes y es que este Celta Femxa Zorka es un equipo con una edad media de 23 años. La base Deva Bermejo tiene 21 años, y la ala-pívot Martina Vizmanos, 19. A pocos días del inicio de la competición, Deva afirmaba: «La verdad es que estamos muy contentas. Creo que el equipo está trabajando bien desde el primer momento, estamos corrigiendo los pequeños detalles y llegamos bien al primer partido de competición».

A pesar de la derrota del pasado viernes en la semifinal de Copa Galicia ante el Baxi Ferrol, Martina es de las que piensa que el ensayo resulto positivo: «Al final terminamos con muy buenas sensaciones. Hemos concluido bien la pretemporada para empezar con buenas sensaciones la competición».

Martina Vizmanos y Deva Bermejo, nuevas integrantes del Celta Femxa Zorka. / Marta G. Brea

Ambas jugadoras tienen claro que no va a ser una temporada fácil. Deva apunta: «La Liga Challenge es una competición en la que te puede ganar cualquier equipo y puedes ganarle a cualquiera. Requiere una máxima concentración desde el primer momento».

Algo positivo para Martina es haber podido realizar el trabajo de pretemporada con todas las jugadoras, ya que «al empezar todas desde cero hace que la base esté construida, esté mucho más sólida. Si vamos llegando más tarde, no es lo mismo que empezar todas desde cero y hay que trabajar más».

Para la ala-pívot será su primera temporada como jugadora sénior, aunque todavía es júnior. «Vengo con muchas ganas. Sé cuál va ser mi rol en este equipo, que no es un rol de veterana, sino de aportar energía, ganas y todo lo que sé. Quiero, sobre todo, formarme junto a las mejores jugadoras que creo que están en esta liga y las mejores en nuestro equipo. Así que mis objetivos son aprender mucho. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa».

Deva no ocultó su deseo de vivir el «ambiente de Navia. Creo que llevo ya años diciéndoselo a mi familia. Es que no os imagináis lo que es jugar en Navia. Yo me acuerdo el año pasado, cuando estaba todo el mundo de pie cantando el himno. Se me puso la piel de gallina».