Carla Viñas, subcampeona del Warriors alevín en dobles

La viguesa Carla Viñas (Ureca) y la asturiana Carla Suárez (Grupo Covadonga), que tiene una abuela olívica, se proclamaron subcampeonas de dobles en el máster final del Circuito Nacional Warriors 2025, en la categoría alevín. Habían accedido las ocho mejores parejas.

El torneo se celebró en la Ferrero Tennis Academy en Alicante. Viñas y Suárez perdieron una final que se decidió en el superdesempate. Viñas también se había clasificado para el cuadro individual, donde no tuvo tanta suerte. Quedó eliminada en la fase de grupos, aunque el tono general de su juego fue bueno. Pequeños errores favorecieron a las rivales.

La viguesa valora la experiencia como «un aprendizaje para seguir trabajando y mejorando de cara a la temporada que viene», cuando jugará varios torneos de ámbito nacional.