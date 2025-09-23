El Traviesas acumula buenas sensaciones en Portugal

El Traviesas sigue preparando su tercera temporada en la OK Bronce, que iniciará dentro de escasos días, el próximo 27, con una visita al bilbaíno Urdaneta. El primer partido en casa se jugará el 4 de octubre, ante el Ordes. El objetivo de los vigueses, tras dos permanencias burocráticas, es poder instalarse en una zona más cómoda de la tabla.

Para completar su puesta a punto, el Traviesas disputó ayer un torneo amistoso en Portugal, en la zona de Aveiro. Consistió en un triangular, que saldaron con una victoria por 2-0 sobre los anfitriones y posteriormente una derrota por 5-6 contra el Vila Praia de Áncora, equipo de la tercera división portuguesa que el año pasado quedó a las puertas del ascenso. Los lusos llegaron a ir ganando 4-0 y la reacción deja muy buenas sensaciones al Traviesas.