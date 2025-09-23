Los Trasnos , subcampeones de la Serie Nacional Sub 15

Los Trasnos han quedado subcampeones de la Serie Nacional Sub 15. Los vigueses dieron la sorpresa y se convirtieron en el equipo revelación de este campeonato, que se celebró en Valladolid. Los vigueses fueron líderes en bateo con 385 de AVG y cuatro de sus jugadores figuraron entre los diez mejores. Un gran éxito para los chicos de Trasnos, que en la final, a la que habían llegado sin ninguna derrota, perdieron contra el favorito, Dridma de Madrid.