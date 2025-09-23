Récord de la 15K del Atlántico

La 12ª edición de la 15K del Atlántico Banco Mediolanum se celebrará este domingo, de Oia al puerto de A Guarda. Una cita que por primera vez superará los 1.000 corredores. La inscripción sigue abierta hasta el miércoles.

La presentación tuvo lugar junto al Monasterio de Oia y contó con Roberto Carrero, alcalde de A Guarda; Anxela Fernández, alcaldesa de O Rosal; Cristina Correa, alcaldesa de Oia; Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra; Daniel Benavides, jefe provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, y Ángeles Franco, family banker de Banco Mediolanum. Todos coincidieron en resaltar la singularidad de esta carrera que une los tres concellos a través del Camino Portugués de la Costa, conjugando deporte, paisaje y solidaridad.

Por segundo año consecutivo, la 15K del Atlántico tendrá un marcado carácter solidario gracias al proyecto Mediolanum Aproxima. La recaudación se destinará a la Asociación Contra el Cáncer de Páncreas, en memoria de Dani González y su deseo de «seguir iluminando el mundo».

Los participantes podrán escoger entre la prueba reina de 15K, la Mini 15K (7,5 km) o la andaina de 12 km. Quienes no puedan participar podrán colaborar mediante la fila 0 o adquiriendo la camiseta conmemorativa. La triatleta internacional Saleta Castro será la madrina oficial.