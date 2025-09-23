La regata de invierno: el nuevo reto de Chapela Wofco

«El trabajo es de la directiva en el día a día. El mío es el fácil», declaraba Juan Zunzunegui, entrenador de Chapela Wofco, recién certificado el ascenso a la Eusko Label Liga. Zunzu, gran artífice de la gesta, sabe que el sudor de los remeros empapa a todos. Suda y sonríe el presidente del C.R. Chapela, Antonio Viaño. Se había acostado a las dos de la noche, al regreso de Portugalete. A las ocho estaba en su puesto laboral, « de bajón» por la resaca emocional y si acaso, ligeramente distraido con sus divagaciones. No fantasea con las glorias que vendrán. Calcula las facturas que habrá que pagar. «Aquí estoy, dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo organizamos esto que se nos viene encima».

Se trata de concretar lo que en 2021, contra cualquier aparente raciocinio, se atrevieron a soñar en la entidad que entonces presidía Julio Prado, con Viaño de vicepresidente. Chapela había quedado séptima en la categoría B de la Liga Galega –y penúltima en 2020–. Con 18 traineras por delante, o sea, en la escena autonómica. «Por gente que conoce gente», define Viaño, supieron que Zunzunegui, tras ocho años dirigiendo a Zierbana en la élite, regresaba a Vigo. Y Prado, que lo había tentado en alguna ocasión anterior, repitió su oferta. Zunzu esta vez aceptó. «Sabíamos que había que dar un giro. Tuvimos el apoyo de Wofco. Se nos presentó la oportunidad y la aprovechamos», resume Viaño.

Progresión fulgurante

La jubilación de Prado hace dos años no ha variado la composición de la directiva –«somos una familia»– ni su política. La renuncia de Esteirana a la Liga A en 2022 y el rechazo de todos los que la habían precedido en la B el año anterior permitió que Chapela ascendiese burocráticamente, adelantando sus planes. Ese mismo año quedó cuarta. La progresión ha sido obvia: 5ª plaza en 2023, 2ª en 2024 y un título imperial –11 de 12 banderas– como preámbulo de ese viaje al play off de ascenso en Euskadi.

Chapela Wofco, en pleno esfuerzo en Portugalete. / Aitor Arrizabalaga/ACT

«Para mí era una incertidumbre. Los equipos ocultan cosas», admite. Zunzu, en cambio, «lo tenía todo más medido». Había anticipado el técnico, por ejemplo, que sus chicos –y él mismo, también remero– domesticarían el mar salvaje de Bermeo. «Cuando se despejó esa incógnita, sólo había que mantener la calma». A Viaño, de hecho, le pudo el entusiasmo en esa vigilia del sábado. Quiso prometer a la tripulación que respaldarían institucionalmente su conquista. Zunzu pidió concentración. Viaño reconoce: «Igual me vine un poco arriba, la verdad es que sí. Sólo quería que ellos tuviesen claro que íbamos cien por cien a por el ascenso, aunque nos sacase de nuestra zona de confort».

Ha estado Viaño, en realidad, en la silla de sufridores. En el reparto de tareas le tocó encargarse de cuidar el material. En Bermeo se ilusionó a través de los tiempos que el delegado iba reflejando en el grupo de WhatsApp. En Portugalete vivió a través de la pantalla gigante que la ACT había instalado, con los «ojos llorosos, la piel de gallina y recibiendo palmadas», esas últimas paladas sobre el Nervión.

Chapela Wofco, en fin, militará por primera vez en sus 41 años de historia en la máxima categoría del banco fijo junto a diez clubes vascos y Ares, tras el descenso de Cabo da Cruz. Entre sus rivales, leviatanes con presupuestos que exceden el medio millón y que pagan hasta 20.000 euros anuales a sus remeros. Ningún berete ha cobrado hasta ahora ni lo hará.

Cierto que Zunzu pretende «dar un paso más», afirmó a la ETB. No se resigna a una experiencia efímera. «En gestión deportiva ni nos metemos. Depende de él, que querrá evidentemente competir. Ojalá podamos mantenernos», anhela Viaño. Sabiduría y prestigio del técnico ayudarán a enrolar refuerzos, con la ventaja de una saludable escuela –en la Eusko Label se exigen cuatro tripulantes canteranos–. «Hay nueve o diez juveniles que tarde o temprano darán el salto. Zunzu ve que hay futuro y le gusta tratar con los chavales».

La directiva se centra en la prospección financiera. Afrontan nueve fines de semana en Euskadi para 26 o 27 expedicionarios: alquiler de tres furgonetas, hoteles, comidas... Estiman unos 10.000 euros por desplazamiento. En total, un incremento presupuestario de un 70%. «Sabemos cuánto nos va a costar. No sabemos dónde encontrar el dinero», lamenta y aventura: «Xunta y Abanca a través de ella, Concello... Hablaremos con los patrocinadores e intentaremos encontrar alguno nuevo». Es su regata de invierno.