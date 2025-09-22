El Vigo gana el III Torneo Internacional de Baiona

El C.V. Vigo conquistó el III Torneo Internacional de Baiona al imponerse al Sporting Vienense portugués por 3-0. Fue un encuentro atractivo a pesar de que las dos escuadras sólo acumulan veinte días de preparación. Los lusos aguantaron el pulso a los olívicos en el primer set (25-23) y perdieron de forma más clara en los dos siguientes (25-18, 25-15).

Antes se habían medido en un amistoso los equipos de iniciación, de composición mixta, del Vigo y del Estreliña, un club recientemente creado en Baiona. La concelleira de Deportes entregó recuerdos a los asistentes.