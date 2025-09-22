Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol

El Vigo gana el III Torneo Internacional de Baiona

Redacción

Vigo

El C.V. Vigo conquistó el III Torneo Internacional de Baiona al imponerse al Sporting Vienense portugués por 3-0. Fue un encuentro atractivo a pesar de que las dos escuadras sólo acumulan veinte días de preparación. Los lusos aguantaron el pulso a los olívicos en el primer set (25-23) y perdieron de forma más clara en los dos siguientes (25-18, 25-15).

Antes se habían medido en un amistoso los equipos de iniciación, de composición mixta, del Vigo y del Estreliña, un club recientemente creado en Baiona. La concelleira de Deportes entregó recuerdos a los asistentes.

