Voleibol
El Vigo gana el III Torneo Internacional de Baiona
Redacción
Vigo
El C.V. Vigo conquistó el III Torneo Internacional de Baiona al imponerse al Sporting Vienense portugués por 3-0. Fue un encuentro atractivo a pesar de que las dos escuadras sólo acumulan veinte días de preparación. Los lusos aguantaron el pulso a los olívicos en el primer set (25-23) y perdieron de forma más clara en los dos siguientes (25-18, 25-15).
Antes se habían medido en un amistoso los equipos de iniciación, de composición mixta, del Vigo y del Estreliña, un club recientemente creado en Baiona. La concelleira de Deportes entregó recuerdos a los asistentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare