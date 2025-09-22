Victoria cómoda del Umia

El Umia salió al verde de A Senra 2 dispuesto a enseñar los dientes desde el principio. Dos disparos estrellados contra las maderas de la portería defendida por Ventura dejaron claras las intenciones de los de Lino González. El guion se mantuvo inalterable durante el primer cuarto de hora del choque.

Sin embargo, a partir de ese momento el Tyde se adueñó del medio del campo. El Umia trataba de ajustar la presión, pero sin éxito. La suerte del encuentro cambiaría en el minuto 32, momento en el que Raúl Abal puso al Umia en ventaja tras una jugada a balón parado. Dadas las dimensiones de A Senra 2, estas jugadas de estrategia son siempre peligrosas, y el Umia las está trabajando mucho para ocasiones como la de ayer.

El 1-0 tuvo un importante efecto anímico sobre el Umia, que ganó la confianza suficiente para apagar las acometidas del Tyde, que estaba aproximándose al área rival a base de combinaciones, pero sin la puntería suficiente.

Tanto es así que en la segunda mitad, un Umia crecido tuvo incluso la oportunidad de aumentar la ventaja en varias situaciones de transición que no lograron cuajar. Hasta que en el minuto 64, Pedro Ramos puso la guinda a la mañana para los locales con el 2-0.

El Umia no se relajó pese a la ventaja, e incluso disfrutó en la media hora larga que quedaba de choque de alguna oportunidad más para cerrar la contienda definitivamente con un tercer gol, que finalmente no llegaría.

El Umia se instala así en la parte media de la tabla, con cuatro puntos, a la espera de su próximo rival. Los de Lino González visitan el próximo fin de semana al Pontevedra B, que en estos momentos suman 3 puntos, tras perder ayer por 2-1 en el campo del Areas.