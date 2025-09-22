Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol-Preferente Futgal

Taboada asalta el campo de Calabagueiros

REDACCIÓN

Barco

El Boiro hizo valer el gol de Taboada tras el descanso.

0-1

Barco - Boiro

BARCO: Elías, Vilachá (Scheneider, minuto 83),_Calvo, Konaté, Paz,_Martín, Sidibe (Santín, minuto 70), Manuel, Noel (Castro, minuto 70), Freiría y Justo (Cruz, minuto 63).

BOIRO: Rey, Romero (Campos, minuto 76), Moreyra (Noya, minuto 76), Taboada (Landeira, minuto 63), Prol (Montoto, minuto 12), Yago (Ozores, minuto 76), Enjamio, Iago, Pazos, Zambrana y Araújo.

GOL: 0-1, minuto 47: Taboada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents