Taboada asalta el campo de Calabagueiros
REDACCIÓN
Barco
El Boiro hizo valer el gol de Taboada tras el descanso.
0-1
Barco - Boiro
BARCO: Elías, Vilachá (Scheneider, minuto 83),_Calvo, Konaté, Paz,_Martín, Sidibe (Santín, minuto 70), Manuel, Noel (Castro, minuto 70), Freiría y Justo (Cruz, minuto 63).
BOIRO: Rey, Romero (Campos, minuto 76), Moreyra (Noya, minuto 76), Taboada (Landeira, minuto 63), Prol (Montoto, minuto 12), Yago (Ozores, minuto 76), Enjamio, Iago, Pazos, Zambrana y Araújo.
GOL: 0-1, minuto 47: Taboada.
