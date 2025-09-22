Sobró toda la segunda parte

El Alertanavia sigue sin conocer la derrota en su regreso a Preferente al sumar ante el Celanova su segundo empate como local, en un choque en el que todo pasó antes del descanso.

Porque el partido se condensó en los cuarenta y cinco minutos iniciales, en los que sucedió todo lo digno de mención y en el que los aficionados pudieron disfrutar de cuatro tantos.

El Celanova apostó por un juego directo para intentar ganar el segundo balón y generar peligro desde ahí. El Alertanavia, por su parte, se vio obligado a defenderse optando por la verticalidad cada vez que recuperaba el balón.

Asi, al cuarto de hora, Serra encontró el espacio para colocar un pase al espacio a Pit, que en el mano a mano ante el meta rival no falló y definió perfecto por abajo para lograr el 1-0.

La alegría no duró mucho a los local, que veían como poco después el Celanova empataba en un centro lateral rematado por Joni.

Precisamente Joni marcaba un golazo de volea apenas cuatro minutos después para firmar el 1-2 y dar la vuelta al marcador.

El Alertanavia logró devolver el empate de nuevo al marcador a cinco minutos del descanso gracias a una falta lateral que, tras un toque en el segundo palo, remató Mario solo en el primero.

Y aún pudieorn marcharse al intermedio en ventaja los vigueses pero David estrelló en el palo un mano a mano ante Berto.

La segunda parte sobró porque los visitantes renunciaron a atacar, apuntalaron su defensa y cedieron el balón a los locales, que, sin espacios, no lograron volver a generar peligro.