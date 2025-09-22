Siete medallas del Trasno en Madrid

Grandes resultados del Club Arco Trasno (Tomiño) en el Campeonato de España Field IFAA, celebrado en Gargantilla del Lozoya (Madrid). En barebow lograron medalla Bernd Ruscher (plata), Roberto Millán (bronce) y Carmen Figueroa (plata); en freestyle unlimited, Ángel Alonso (plata); en limited, Francisco Meis (oro); en bowhunter recurvo, Manuel González (oro) y en compuesto, Adrián Millán (oro).