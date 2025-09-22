Arco | Nacional Field IFAA
Siete medallas del Trasno en Madrid
Grandes resultados del Club Arco Trasno (Tomiño) en el Campeonato de España Field IFAA, celebrado en Gargantilla del Lozoya (Madrid). En barebow lograron medalla Bernd Ruscher (plata), Roberto Millán (bronce) y Carmen Figueroa (plata); en freestyle unlimited, Ángel Alonso (plata); en limited, Francisco Meis (oro); en bowhunter recurvo, Manuel González (oro) y en compuesto, Adrián Millán (oro).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare