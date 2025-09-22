Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arco | Nacional Field IFAA

Siete medallas del Trasno en Madrid

Grandes resultados del Club Arco Trasno (Tomiño) en el Campeonato de España Field IFAA, celebrado en Gargantilla del Lozoya (Madrid). En barebow lograron medalla Bernd Ruscher (plata), Roberto Millán (bronce) y Carmen Figueroa (plata); en freestyle unlimited, Ángel Alonso (plata); en limited, Francisco Meis (oro); en bowhunter recurvo, Manuel González (oro) y en compuesto, Adrián Millán (oro).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents