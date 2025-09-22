Fútbol-Preferente Futgal
El Portonovo no aguanta su ventaja
REDACCIÓN
Portonovo
Comenzó bien el partido el equipo local, que se adelantaba en el marcador pasado el primer cuarto de hora. El Cented Academy dio un paso al frente intentando marcar, pero el gol no llegó hasta la recta final del encuentro.
1-1
Portonovo - Cented
PORTONOVO: Dadín, Barbeito,_Casalderrey, Adrián,_Abal, Carlos (Lede, minuto 75),_Martín (Otero, minuto 71), Ventín (Rosal, minuto 75), Jesús, Lezcano (Gael, minuto 82) y José Ramón (Bernárde,z, minuto 71).
CENTED ACADEMY: Atanes, Pablo (Araújo, minuto 54), Ocampo, Otero, Sergio (Durán, minuto 81), Adrián, Marco, Rodríguez (Izan, minuto 54), David,_Enio (Nicolás, minuto 87) y Cuña.
GOLES: 1-0, minuto 19: Martín. 1-1, minuto 70: Adrián.
