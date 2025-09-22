Fútbol
Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025
EFE
París
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París, al superar en la elección a Lamine Yamal y Vitinha.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas