Esgrima | Ranking Gallego

El Olivo arrasa en el arranque de temporada

La ETA acogió el I Torneo Ranking Gallego 2025-2026 en florete absoluto y cadete. El Olivo fue el anfitrión de un evento con numerosos tiradores gallegos y portugueses. También fue su gran dominador, con diez de las dieciseis medallas en juego.

