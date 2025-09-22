Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol-División de Honor Juvenil

Mal despegue del Val Miñor

Rosa Ribas

El Val Miñor regresó de vacío de su primer viaje de la temporada. Visitaba a un Compostela que había perdido en la primera jornada y que necesitaba los tres puntos para eludir apuros en este inicio.

Los santiagueses comenzaron bien, pues a los tres minutos de juego se adelantaban en el marcador por mediación de Rodrigo. El Val Miñor quedó un tanto tocado y le faltaba chispa para llegar arriba.

Tras el paso por los vestuarios, los de Nigrán le metieron una marcha más al partido, pero lo que llegó fue el segundo de los santiagueses. Diego recortó diferencias, pero no quedaba mucho tiempo para que los del Val Miñor lograran la igualada.

2-1

Compostela - Val Miñor

COMPOSTELA: Yeray, Martiño (Manuel, minuto 78), Xián, Lucas, Javier (Marco, minuto 78), Carlos, Xavi (Sergio, minuto 55), Adrián (Marcos, minuto 66), Rodrigo (Moscoso, minuto 66), Rey y Adrián.

VAL MIÑOR: Quintana, Unai, Izan (Lucas, minuto 56), Fabián, Adrián, Guille (Lage, minuto 56), Diego, Joel (Marcos, minuto 46), Samu, Juan y Lucas (Max, minuto 46).

GOLES: 1-0, minuto 3: Rodrigo. 2-0, minuto 61: Javier. 2-1, minuto 77: Diego.

