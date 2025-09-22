Fútbol-Preferente Futgal
Lucas sale al rescate del Moaña
Un tanto en el minuto 90 permite a los locales lograr el triunfo ante el Choco
REDACCIÓN
Un gol de Lucas en el minuto 90 permitió al Moaña certificar la victoria ante el Choco (3-2) y sumar su segundo triunfo como local en otros tantos encuentros. La escuadra que dirige Fran Rosales sacó provecho de un partido con alternativas en el que se adelantó en el marcador pero en el que luego tuvo que remontar tras los dos goles anotados por los visitantes.
Le sonrió la fortuna a los moañeses con el 1-0, anotado por Diego en propia meta cuando había transcurrido media hora de juego. Tras el paso por vestuarios los redondelanos reaccionaron y lograron el empate en el minuto 64 por medio de Rubén y poco después, se pusieron con el 1-2.
Rosales reaccionó metiendo en el campo a Curri y a Lucas, que a la postre iban a ser los protagonistas de la remontada. El primero de ellos llevó las tablas al marcador en el minuto 78. Y el éxtasis para los locales llegaría en el último minuto con el tanto de Lucas.
FICHA TÉCNICA
3-2
CD Moaña - Choco
CD MOAÑA: Guille; Jesús, Andrés, Dapiga, Javi Domingo, Marchena (Lucas, minuto 65), Marcos Torres (Samu, minuto 77), David Fraga (Curri, minuto 65), Mauro (Breixo, minuto 77), Óscar (Hugo, minuto 77) y Fran.
CHOCO: Hugo; Iago, Ronald, Diego, Álex Graña (Aarón, minuto 88), Álex García (Dani Suárez, minuto 45), Casal (Rubén, minuto 45), Roberto, Lucas, Levi (Choren, minuto 45) y Cuqui (Alexander, minuto 82).
GOLES: 1-0, minuto 31: Diego, en propia meta. 1-1, minuto 64: Rubén. 1-2, minuto 73: Álex Graña. 2-2, minuto 78: Curri. 3-2, minuto 90: Lucas.
