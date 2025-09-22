Lóstrego y Sárdoma firman una tregua en Beade

Beade presenció la tercera temporada del derbi entre Lóstrego y Sárdoma, ahora entre las parroquias de Beade y Sárdoma, que acabó en tablas, con muy pocas ocasiones y, sobre todo, con un carro de novedades en ambas plantillas respecto a la campaña pasada.

De entrada fue un derbi excesivamente tempranero como para intuir la mejor versión de ambos equipos. Tantas novedades en ambas plantillas… y dos rictus al final: en el Sárdoma, con tanta jugadora debutante en la categoría -generación 2009 y 2010-, el empate supo a gloria, no tanto a un Lóstrego con más jugadoras expertas en la división.

De todos modos, el teórico favoritismo de las de Roberto Vázquez se difuminó pronto. Primero porque a su once inicial le faltó Sara Porto, ex Sárdoma, con un proceso febril; segundo, porque otra jugadora clave, Álex Pichel, se fue al banquillo antes del descanso, con un pinchazo en el isquio.

El Sárdoma empezó bien, rocoso atrás con Paula González –notable– y la experiencia de “Peque” y atreviéndose con algún intento de Paula Armada de desbordar arriba.

Y sí, a nivel de ocasiones la primera mitad fue mala, porque todo era batallar en la línea divisoria, con muchos aciertos defensivos pero escasos ofensivos de ambos equipos, incapaces de hacerse con el control del esférico. No sorprende: muchas debutantes en la categoría necesitaban tomarle el aire, y el ritmo, al campeonato. Un derbi no es lo ideal para empezar.

La primera oportunidad fue local, en el trigésimo primer minuto de juego, y casi obligada porque era el primer saque de esquina del encuentro. En el segundo palo, Paula Cobas cabeceaba sola… fuera. Luego, un disparo raso, de zurda, de Cánovas, era atrapado por Vares (minuto 35). Lo destacado de tres cuartos de hora, además de la brega de ambos onces. Eso y un par de desplazamientos largos de “Peque”, intentando alargar el campo con calidad y criterio.

El segundo periodo ofreció más. En el 58, por el carril derecho llegaba Pili, cuyo disparo desde la diagonal, muy duro, era repelido por Vares a saque de esquina la entrada. Contestó Judith Vaquero para las visitantes (min. 64) y en el 78 un centro chut de Aurora López pasó cerca del segundo palo blanquiazul.

Un par de centros amarillos –la sevillana Aurora Alonso estuvo muy activa por el Lóstrego–z, dominio del área de Vares y a vestuarios con reparto de puntos entre las de Roberto Vázquez y las de Pedro García.