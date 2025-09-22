Fútbol-Preferente Futgal
La intensidad del Porriño le da el triunfo en A Gándara
El Valladares sufre su primera derrota de la temporada ante el nuevo líder de la categoría
N. CABALEIRO
A Gándara vivía el duelo de la jornada entre dos conjuntos que contaban sus partidos por victorias. El Valladares, gracias al golaverage, se presentaba como líder y el Porriño, tras su victoria, se marcha del campo vigués ocupando la primera plaza.
Los visitantes salieron más intensos, ganando todos los duelos y superando en el mediocampo a los locales. Además, aprovechaban cada pérdida de los vigueses para generar peligro.
Así, el Porriño logró adelantarse pocoantes del descanso al remtar Jaime un córner.
En la segunda mitad, el Valladares salió más animado y encerró a su rival. Pero, cuando mejor estaba, los visitantes sentenciaron al contragolpe con dos nuevos tantos obra ambos de José Ramón.
Ahí acabó el partido a pesar de que los locales buscaron sin éxito el tanto de la honra.
0-3
Valladares - Porriño
VALLADARES: Kevin, Abel, Totti (Musa, min.72), Varo, Heber, Samu (Kike, min.60), Souto, Mike (Yago Pérez, min.60), Sevito (Marcos, min.60), Peku y Mario Rial (Nacho, min.72).
PORRIÑO: Martín, Pablo, Marcos, Brais (Izan, min.70), Adrián, Hugo, Jaime (Madale, min.86), Yago Fandiño (Mario, min.86), Miguel Amador (Juan, min.80), Ethan y José Ramón (Óscar Caramés, min.70).
GOLES: 0-1, min.38:_Jaime; 0-2, min.66:_José Ramón; 0-3, min.70:_José Ramón. .
