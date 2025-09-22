Balonmano | Primera Nacional Masculina
El Granitos se lleva un derbi a tiro limpio
Rial anotó 16 goles al Reconquista (38-34) | El Valinox, primero que gana en Galdar en dos años
Mila Alonso
El Granitos Ibéricos Carballal ganó el primer derbi vigués de la temporada al superar al Reconquista en un partido atípico, con muchos goles (38-34) y un Guille Rial efectivo con 16 goles. El partido comenzó igualado (9-9, min. 19) y con muy poco acierto defensivo. El Carballal mejoró en esa faceta y eso le permitió llegar al descanso 17-12. En el reinicio, el Reconquista siguió sin encontrar su camino, mientras que el Carballal aprovechaba sus oportunidades (22-15, min. 36). El conjunto visitante apostó por una mixta sobre Guille, tratando de frenar la sangría y mejoró. A falta de diez minutos, 27-25. Pero el Granitos mantuvo la calma, mientras que el Reconquista falló en un par de acciones decisivas. Primer triunfo de la temporada para el Carballal.
El Porriño cayó 34-36 en su primer partido como locatario. Las pérdidas de balón lo condenaron. El inicio fue horrible, con un 0-4 que obligó a Dani Benaches a solicitar tiempo muerto. Tocaba remontar y los rojillos lo hicieron (15-16, min. 25), pero otra vez un mal parcial borró todo el esfuerzo (15-20, al descanso). Tras el paso por vestuarios, el Porriño salió enchufado (20-20, min. 35). El Luceros volvió a mandar por 3 o 4 goles, pero el equipo dirigido por Benaches siguió firme en el trabajo y logró llegar por delante en el marcador (33-31, min. 54). En el tramo final, el cansancio y la corta plantilla local fueron decisivos.
Fantástica victoria del Valinox Novás en su visita al Gáldar Gran Canaria (22-30), una cancha que permanecía imbatida desde hace dos temporadas. Los visitantes salieron muy bien desde el principio, frenando la salida en tromba del Gáldar, sabiendo jugar con la cabeza fría y sufrir cuando fue necesario. El Novás no cambió su plan y así llegó al descanso 14-16. En la segunda mitad, Guillermo Artiles tiró de plantilla para mantener un ritmo muy alto de juego y así el Novás rompió el partido a falta de diez minutos (19-24). El tramo final fue tranquilo y cómodo.
No estuvo igual de afortunado el Saeplast Cañiza en su visita al Ingenio (38-32). El conjunto visitante, que tuvo la baja de última hora de Fran, estaba incómodo por el calor y la humedad que había en el pabellón. El partido estuvo igualado en los primeros minutos (9-9, min. 16), pero las sensaciones del conjunto gallego no eran buenas. A partir de ahí, el Cañiza falló muchos lanzamientos a portería, incluidos 7 metros, y a nivel defensivo tampoco estaba fino. Al descanso, 18-11. Con este resultado, el partido ya estaba casi definido y el equipo dirigido por Valeria Flores no encontró ritmo.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare