El Granitos se lleva un derbi a tiro limpio

El Granitos Ibéricos Carballal ganó el primer derbi vigués de la temporada al superar al Reconquista en un partido atípico, con muchos goles (38-34) y un Guille Rial efectivo con 16 goles. El partido comenzó igualado (9-9, min. 19) y con muy poco acierto defensivo. El Carballal mejoró en esa faceta y eso le permitió llegar al descanso 17-12. En el reinicio, el Reconquista siguió sin encontrar su camino, mientras que el Carballal aprovechaba sus oportunidades (22-15, min. 36). El conjunto visitante apostó por una mixta sobre Guille, tratando de frenar la sangría y mejoró. A falta de diez minutos, 27-25. Pero el Granitos mantuvo la calma, mientras que el Reconquista falló en un par de acciones decisivas. Primer triunfo de la temporada para el Carballal.

El Porriño cayó 34-36 en su primer partido como locatario. Las pérdidas de balón lo condenaron. El inicio fue horrible, con un 0-4 que obligó a Dani Benaches a solicitar tiempo muerto. Tocaba remontar y los rojillos lo hicieron (15-16, min. 25), pero otra vez un mal parcial borró todo el esfuerzo (15-20, al descanso). Tras el paso por vestuarios, el Porriño salió enchufado (20-20, min. 35). El Luceros volvió a mandar por 3 o 4 goles, pero el equipo dirigido por Benaches siguió firme en el trabajo y logró llegar por delante en el marcador (33-31, min. 54). En el tramo final, el cansancio y la corta plantilla local fueron decisivos.

Fantástica victoria del Valinox Novás en su visita al Gáldar Gran Canaria (22-30), una cancha que permanecía imbatida desde hace dos temporadas. Los visitantes salieron muy bien desde el principio, frenando la salida en tromba del Gáldar, sabiendo jugar con la cabeza fría y sufrir cuando fue necesario. El Novás no cambió su plan y así llegó al descanso 14-16. En la segunda mitad, Guillermo Artiles tiró de plantilla para mantener un ritmo muy alto de juego y así el Novás rompió el partido a falta de diez minutos (19-24). El tramo final fue tranquilo y cómodo.

No estuvo igual de afortunado el Saeplast Cañiza en su visita al Ingenio (38-32). El conjunto visitante, que tuvo la baja de última hora de Fran, estaba incómodo por el calor y la humedad que había en el pabellón. El partido estuvo igualado en los primeros minutos (9-9, min. 16), pero las sensaciones del conjunto gallego no eran buenas. A partir de ahí, el Cañiza falló muchos lanzamientos a portería, incluidos 7 metros, y a nivel defensivo tampoco estaba fino. Al descanso, 18-11. Con este resultado, el partido ya estaba casi definido y el equipo dirigido por Valeria Flores no encontró ritmo.