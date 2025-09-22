El Estradense supera al Céltiga

El Estradense se llevó una clara y merecida victoria ante el Céltiga. Los de Manuti firmaron una buena y solvente actuación ante un rival que estuvo lejos del nivel que se esperaba. Solo las paradas de Antón Pérez impidieron que los locales lograsen un resultado más claro a su favor. Los rojillos dejaron sin embargo vivo a un peligroso equipo, que se metió en el partido en una acción aislada y que buscó el empate hasta el último minuto.

La falta de pegada es lo único que se le puede reprochar a un Estradense que hizo muchas cosas, y todas bien. Los de Manuti tuvieron el balón y lo movieron con velocidad y criterio ante la inoperante presión del Céltiga pero también supieron buscar sus ocasiones en balones más directos, un cóctel que se atragantó a un rival que nunca estuvo cómodo y que no encontró la fórmula para llegar a la meta de Isra.

Los locales llevaron el mando del choque casi desde el inicio, un dominio que se plasmó pronto en el marcador, cuando Landeira remató muy solo en el área pequeña un saque de córner lanzado por Miguel. Ese gol hizo daño a los visitantes, que estuvieron a merced de los rojillos. Padín, Ian y Óscar tuvieron claras ocasiones para marcar pero no las aprovecharon.

El Céltiga tuvo su mejor ocasión, con un centro lateral que Adrián remató a bocajarro. Su disparo fue bien despejado por Isra. Antes del descanso Ian volvió a tener una gran oportunidad pero se topó con otra parada de Antón.

Tras el paso por vestuarios, el Estradense encontró el gol que perdonó en la primera. Brais Vidal, imperial en todo el partido, sacó rápido una falta para la carrera de Pedrosa, quien se adelantó a la salida de Antón y terminó marcando de disparo cruzado. El meta se hizo sin embargo grande ganando en un mano a mano a Gerard y en un disparo de Delgado, aunque vio como Pedrosa estrellaba en el larguero una falta.

Los visitantes sin embargo lograron meterse en el partido en un centro de Nico que remató bien Sobrido. Jugando con uno menos por la expulsión Martín, buscaron el empate hasta el pitido final, aunque sin ocasiones claras.