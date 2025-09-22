Los errores se pagan a un alto precio

El debut del Tomiño en competición nacional no fue como hubiese deseado, pero el peaje, por novato, que tiene que pagar el recién ascendido es indiscutible.

Un craso error local en el séptimo minuto de juego modificó cualquier plan de partido de Jacobo Carrera, “Cobi”, el entrenador del conjunto tomiñés. Y es que un balón sacada por la portera visitante dio dos botes en campo santiagués antes de entrar en territorio local… sin que las centrales supiesen cortarlo. De una acción inocua se pasaba a que Lía se plantaba sola, regateaba la ayuda de Aida Landqvist y batía a Antía. Además, el Victoria ya había tenido un remate peligroso en el primer saque de esquina (de Laura Portabales) y un gol justamente anulado a Uxía Romero por fuera de juego de la propia Portabales. Demasiadas concesiones que en la segunda mitad se convirtieron en un 0-2 tras saque de esquina.

La colombiana Nanda Cano, salida tras el descanso, firmó el 1-2 y con él el primer gol del Tomiño en categoría nacional. Un pase de Carla Pérez a Ainara daba lugar a un ataque de libro: la «19» viguesa se libraba de su par, mandaba un balón al hueco para Alba Baz, que centraba para el remate de Nanda a la escuadra.

Pero hasta ahí. Porque en el minuto final de partid, Minerva Riveira centraba, la defensa no despejaba en el segundo palo, el cuero era tocado por una jugadora visitante para que en el palo corto rematase Pintos a placer.

Un histórico de la categoría como el Victoria compostelano no era el mejor rival para estrenarse, aunque el objetivo local sigue siendo el mismo: mantener la categoría.