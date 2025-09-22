Esquí Náutico | Semana Abanca
Dummies y San Telmo brillan en Cortegada
Dummies Ourense, Entrepeñas de Guadalajara y San Telmo de Tui ocuparon el podio del Open Ibérico de esquí náutico, wakeboard y wakesurf que finalizó con el Trofeo Deputación de Ourense en Cortegada. La Semana Abanca seguirá con los Clinic Abril de vela y piragüismo, impartidos por Ero Pons y Alvaro Fernández Fiuza.
