Fútbol-Preferente Futgal
El Domaio pasa de la ilusión a la decepción tras el descanso
Las de Diego Brito se adelantaron gracias a un gol de Sandra Gómez pero O Val remontó
El Domaio, otro debutan en categoría nacional, también ha tenido que pagar el precio de la aclimatación pese a la pretemporada realizada. Aunque les cabe el consuelo de haber competido bien hasta que Noemí logró el tercer tanto para la escuadra local.
Ciertamente la gestión emocional será uno de los factores esenciales, sobre todo en estas primeras semanas de competición, mientras todo aún les resulte nuevo a las jugadoras morracenses. Aunque el Domaio empezó por delante gracias a una diana de Sandra Gómez, la ilusión de empezar con triunfo se diluyó en cinco minutos y en cuatro minutos del segundo tiempo el equipo local sentenció a las jugadoras que entrena Diego Brito.
3. SD O Val: Lidia Díaz (Alba Freire, min. 76); Martina Soto, Ariadna Lorenzo, Estela Lourido (Clara Pérez, min. 56), Antía Brage, Sara Crespo (Valeria Filgueira, min. 67), Antía Delgado “Balo”, Carmen Colodrón, Noemí García, Iria Pita (Natalia Torres, min. 56) y Noa Souto (Beatriz Yáñez, min. 67).
1. Domaio: Sara Alonso; Andrea Banga (Sabela Valle, min. 56), Noa Buceta, Leticia Núñez, Raquel Ferreira, Sandra Gómez, Iria Conde (Nuria Fervenza, min. 65), Paula García (Cloe Villar, min. 83), Lucía Fernández, Tamara Custodio y Ana Fernández.
Árbitro: Iago Bertalo (Delegación de Ferrol). Amonestó a la visitante Tamara Custodio.
Goles: 0-1 (min. 26), Sandra Gómez. 1-1 (min. 31), Noa Souto. 2-1 (min. 56), Noa Souto. 3-1 (min. 60), Noemí.
Incidencias: Sinde 2, en Narón (A Coruña).
