El Domaio pasa de la ilusión a la decepción tras el descanso

El Domaio, otro debutan en categoría nacional, también ha tenido que pagar el precio de la aclimatación pese a la pretemporada realizada. Aunque les cabe el consuelo de haber competido bien hasta que Noemí logró el tercer tanto para la escuadra local.

Ciertamente la gestión emocional será uno de los factores esenciales, sobre todo en estas primeras semanas de competición, mientras todo aún les resulte nuevo a las jugadoras morracenses. Aunque el Domaio empezó por delante gracias a una diana de Sandra Gómez, la ilusión de empezar con triunfo se diluyó en cinco minutos y en cuatro minutos del segundo tiempo el equipo local sentenció a las jugadoras que entrena Diego Brito.