Dembélé se apresta a vivir su día de gloria

A Luis Enrique, que ya habla francés en sus ruedas de prensa, se le preguntó por el Balón de Oro antes del partido de Liga de esta noche del PSG en Marsella. No era la primera vez, pero como la ceremonia es ya hoy, no parecía fuera de lugar reincidir en ello. Y el técnico asturiano, se supone que fatigado del tema pero de buen humor, se puso a cantar. Cantó suavemente «Ousmane Dembélé, ballon d’or», consigna coreada el curso pasado por los aficionados parisinos.

Dembélé no es solo el preferido del técnico asturiano. Es el candidato con más consenso para figurar mañana martes en la portada de la revista France Football, aunque esta sea una edición en que el conveniente misterio se ha sabido conservar hasta el último día. Lamine Yamal sería el contendiente principal. Vitinha tiene también sus adeptos, incluso Raphinha, pero este parece el año del Mosquito, el extremo reconvertido en delantero centro mordedor por Luis Enrique. La Liga y la Copa francesas, más la Champions y el MVP del torneo europeo figuran como su máximo aval.

Al atacante francés, de 28 años, se le ha valorado su determinación en la presión. Le elogió en este sentido Luis Enrique tras la misma final, ganada al Inter, y también el grupo de observadores técnicos de la UEFA que le premió: «Dembélé ha asumido el rol de líder en el PSG, como vimos en la final con su esfuerzo y presión desde el frente. Además, generó dudas en sus rivales partido tras partido con sus hábiles movimientos y su trabajo en el mediocampo», comunicó.

Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema son los cinco franceses que han levantado en alguna ocasión el galardón individual por ontonomasia. Dembélé tiene todos los números de ser el sexto. ¿Quién de la galaxia barcelonista se lo podía imaginar cuando jugaba en el Barça? El gesto de colocarse la corona que hace Lamine Yamal con cada gol seguirá siendo de momento solo eso, un gesto. Le toca esperar para ser rey. Se intuye que muy poco.

A lo largo de la pasada temporada Dembélé, ahora lesionado en los isquiotibiales, jugó en 53 partidos, en los que anotó 35 goles y repartió 16 asistencias. Son números mejores que los de Lamine Yamal, quien marcó 18 goles y repartió 25 asistencias.

La gala arranca a las 21.00 horas (Movistar+) y la presentará por el exfutbolista Ruud Güllit y la periodista inglesa Kate Scott.