Con el corazón en un puño

El Gran Peña tendrá que volver al campo de La Torre, en A Coruña, para disputar los últimos minutos del partido que lo enfrentaba al Atlético Coruña Montañeros. A quince minutos para la conclusión del encuentro, el jugador herculino Iago López sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

En un primer momento la situación se volvió dramática, ya que desde la grada se podía ver a los jugadores echándose las manos a la cabeza. Rápidamente se solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó al jugador a un centro hospitalario.

A última hora de la tarde de ayer, el propio Atlético Coruña Montañeros emitía un comunicado en redes sociales en el que indicaba que tras las pruebas realizadas en el centro médico, el jugador se encuentra en buen estado, pendiente de su evolución para recibir el alta.

Hasta ese momento, el marcador registraba un empate a un gol. Los coruñeses se adelantaron en el marcador a los tres minutos de juego. El Gran Peña se reordenó tras el descanso, logrando Francisco el tanto de la igualada.