Cómoda victoria del Antela ante el Beluso

Dura derrota del Beluso en su visita a Xinzo de Limia. El equipo no estuvo acertado, dejando que los jugadores locales llegaran con relativa claridad a su área. Así, mediado el primer tiempo, el Antela abría el marcador.

Los del Beluso no estaban cómodos y en el segundo tiempo no tardaron muchos minutos en encajar el segundo tanto. A partir de ahí el partido quedó claramente encarrilado por los ourensanos.