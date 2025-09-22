Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente Futgal

Cómoda victoria del Antela ante el Beluso

REDACCIÓN

Xinzo

Dura derrota del Beluso en su visita a Xinzo de Limia. El equipo no estuvo acertado, dejando que los jugadores locales llegaran con relativa claridad a su área. Así, mediado el primer tiempo, el Antela abría el marcador.

Los del Beluso no estaban cómodos y en el segundo tiempo no tardaron muchos minutos en encajar el segundo tanto. A partir de ahí el partido quedó claramente encarrilado por los ourensanos.

3-0

Antela - Beluso

ANTELA: Fernandez, Adrián, Vinhais (Vilas, minuto 82), Peruzzo,_Carlos (Negrete, minuto 77), Lamas,_Pedro (Jorge, minuto 77),_Adrián, Carlos (Kandeh, minuto 74), Sabucedo (Dinis, minuto 74) y Lois.

BELUSO: Iker, David, Cristian, Bruno (Bermúdez, minuto 86),_David, ÁLex, Jardi (Paredes, minuto 72), Pastoriza, Millán (Arroyo, minuto 86), Quinteiro y Ortube (Bouzón, minuto 72).

GOLES: 1-0, minuto 23: Carlos. 2-0, minuto 55:_Carlos. 3-0, minuto 62:_Pedro.

