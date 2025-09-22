Fútbol | Preferente Futgal
Cómoda victoria del Antela ante el Beluso
REDACCIÓN
Dura derrota del Beluso en su visita a Xinzo de Limia. El equipo no estuvo acertado, dejando que los jugadores locales llegaran con relativa claridad a su área. Así, mediado el primer tiempo, el Antela abría el marcador.
Los del Beluso no estaban cómodos y en el segundo tiempo no tardaron muchos minutos en encajar el segundo tanto. A partir de ahí el partido quedó claramente encarrilado por los ourensanos.
3-0
Antela - Beluso
ANTELA: Fernandez, Adrián, Vinhais (Vilas, minuto 82), Peruzzo,_Carlos (Negrete, minuto 77), Lamas,_Pedro (Jorge, minuto 77),_Adrián, Carlos (Kandeh, minuto 74), Sabucedo (Dinis, minuto 74) y Lois.
BELUSO: Iker, David, Cristian, Bruno (Bermúdez, minuto 86),_David, ÁLex, Jardi (Paredes, minuto 72), Pastoriza, Millán (Arroyo, minuto 86), Quinteiro y Ortube (Bouzón, minuto 72).
GOLES: 1-0, minuto 23: Carlos. 2-0, minuto 55:_Carlos. 3-0, minuto 62:_Pedro.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare