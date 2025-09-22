El Cambados acaricia la gesta ante el Compos

El Cambados rozó la gesta en su visita al Compostela, uno de los pesos pesados de la categoría. Los arousanos empataron el partido en el minuto 68 y aguantaron con firmeza las titubeantes pero constantes embestidas locales durante más de 20 minutos. Pero sus ilusiones se desinflaron ya en el tiempo de descuento, cuando Pablo Crespo remató de cabeza un balón de falta.

Los de Pénjamo se presentaron en el Vero Boquete, uno de los estadios que más amedrenta en la categoría, con el aval de su buena defensa en este arranque de campeonato. Sin embargo, el Compostela salió pronto dispuesto a mandar. Charly inauguró temprano el marcador, con un tiro potente y esquinado desde el exterior, tras un fallo del portero amarillo en la salida.

El Cambados trató de contrarrestar su desventaja con contragolpes y balones al área, pero la reacción era tibia. Sin embargo, faltando poco más de 20 minutos, Diego Iglesias hizo saltar la banca con un tremendo disparo desde el pico izquierdo del área, que se coló por la escuadra del palo largo defendido por Álex Cobo.

El Cambados creyó durante más de un cuarto de hora en la gesta, pero al final los locales sacaron petróleo de una falta cerca del área que le costó la expulsión a Alberto Lago. Los arousanos reciben el próximo fin de semana al Barco, que sigue sin puntuar.