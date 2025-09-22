Fútbol-Preferente Futgal
Buena reacción del Atios ante el Arnoia
Quintairos adelantó a los ourensanos
M. Alonso
El Atios sumó ayer ante el Arnoia la segunda victoria como locatario en este inicio liguero, en un partido en el que tuvo que remontar un gol en contra y saber jugar en inferioridad numérica el tramo final.
Comenzó el choque bastante trabado, con ambos equipos luchando por controlar el centro del campo, pero, poco a poco, los locales se hicieron con el mando del juego y fueron llegando las ocasiones, con Cristian como punta de lanza. A pesar de ello, fue el conjunto visitante el primero en golpear. En su primera llegada no perdonó y anotó Quintairos en el minuto 23 (0-1).
Se repusieron los locales y a punto estuvieron de empatar en el 29 tras una gran jugada de Xoel, pero su lanzamiento se estrelló en la cepa del palo. Así, avanzó el choque hasta el minuto 40, cuando Arce cometió penalti sobre Gullón y Xoel igualó el marcador antes del descanso.
Tras el paso por vestuarios, siguió el dominio local. El goleador fue Rubén Domínguez, con un gran gol (min.51). El colegiado mostró roja directa al local Pedro y al entrenador Hugo González (por protestar). A pesar de jugar en inferioridad, el equipo local siguió llevando la iniciativa del juego y así pudo conseguir el tercero en el tramo final.
3-1
Atios - Arnoia
ATIOS: Sergio, Iago, Pedro, Gullón, Cristian (Matthew, min. 67), Aitor (Cani, min. 67), Rubén Domínguez (Portas, min. 81), Richi, Tempe, Xoel (Gamba, min. 88) y Gael (Besada, min. 88).
ARNOIA: Borja, Martínez (Juan Pablo, min. 66), Quintairos, Sandro, Arce (Viso, min. 46), Rivero ((Xinzo, min. 66), Puyo (Peral, min. 66), Raúl (Suárez, min. 78), Alex, Veloso y Gabri.
GOLES: 0-1, min. 23: Quintairos. 1-1, min. 44: Xoel, de penalti. 2-1, min. 55: Rubén Domínguez. 3-1, min. 87: Cani.
