Fútbol-Preferente Futgal
El Barbadás, de más a menos en Noia
REDACCIÓN
Noia
El Barbadás se adelantó en el marcador, pero no fue capaz de aguantar su ventaja y acabó goleado por el Noia.
4-1
Noia - Barbadás
NOIA: Brais, Alló, Márquez, Grajales (Muiño, minuto 72)._Diz, Constenla, Piñeiro (Regueiro, minuto 74), Castiñeiras (Queiruga, minuto 46), Kante (Sánchez, minuto 65), Adrián y Fuentes (Garelli, minuto 74).
BARBADÁS: Tapias, Benavides, Nespereira, Pablo, Antonio, Iker, Ruiz (Pignol, minuto 75), Presas (Nwajagu, minuto 75), Ferreira, Villar (Cougil, minuto 82) y Da Silva (Soriano, minuto 64).
GOLES: 0-1, minuto 23: Nespereira. 1-1, minuto 42: Constenla, de penalti. 2-1, minuto 43: Diz. 3-1, minuto 57: Grajales. 4-1, minuto 89: Constenla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare