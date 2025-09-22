El Barbadás, de más a menos en Noia

El Barbadás se adelantó en el marcador, pero no fue capaz de aguantar su ventaja y acabó goleado por el Noia.

4-1 Noia - Barbadás NOIA: Brais, Alló, Márquez, Grajales (Muiño, minuto 72)._Diz, Constenla, Piñeiro (Regueiro, minuto 74), Castiñeiras (Queiruga, minuto 46), Kante (Sánchez, minuto 65), Adrián y Fuentes (Garelli, minuto 74). BARBADÁS: Tapias, Benavides, Nespereira, Pablo, Antonio, Iker, Ruiz (Pignol, minuto 75), Presas (Nwajagu, minuto 75), Ferreira, Villar (Cougil, minuto 82) y Da Silva (Soriano, minuto 64). GOLES: 0-1, minuto 23: Nespereira. 1-1, minuto 42: Constenla, de penalti. 2-1, minuto 43: Diz. 3-1, minuto 57: Grajales. 4-1, minuto 89: Constenla.