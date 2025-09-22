Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año consecutivo

Aitana Bonmatí.

Aitana Bonmatí. / EFE

EFE

Madrid

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, ha sido ganadora del Balón de Oro por tercer año consecutivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents