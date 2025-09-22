Fútbol | Preferente Futgal
Aarón rescata al Areas
Un gol en el tiempo añadido salvó los tres puntos para los pontareanos | Marcos adelantó al filial granate en el marcador
Aurora Domínguez
En la primera parte el choque se inició con poca presión en ambas porterías. Un toma y daca en donde se rompió la balanza a favor del Areas en el minuto 9 con un lanzamiento cruzado de Fer Méndez que se fue por encima de la red granate. El propio Fer, por el Areas, dispuso cuatro minutos más tarde de otra ocasión de gol con otro fuerte disparo que se fue por muy poco.
A punto de llegar al ecuador del primer tiempo, Marcos adelantaba al conjunto local con un gran gol. Parecía que el partido estaba encarrilado, pero a cuatro minutos para llegar al descanso, Oute lograba la igualada para el filial granate.
El partido fue intenso en la segunda parte y pudo decantarse para cualquiera de los dos lados, aunque el Areas dispuso de más oportunidades de gol. Los jugadores locales tuvieron que aguantar hasta el minuto 93 para sentenciar el partido. Aarón, tras varios rechaces, consigue disparar con fuerza para marcar el gol de la victoria.
2-1
Areas - Pontevedra B
AREAS: Tielas, Buga, Nico Rodríguez, Marcos, Gus, Javi Vila, Diego Diz (Yago Manuel, min. 83), Fer Méndez (Aarón, min. 56), Víctor (Chemi, min. 56), Nico Cuevas (Brais, min. 66) y Charly.
PONTEVEDRA B: Aitor, André (Caride, min. 63), Andrés (Galego, min. 56), Xaquín, Guille, Canosa, Marques, Oute (Gabri, min. 63), Wallie (Matheus, min. 56), Gil (Vila, min. 88) e Iker.
GOLES: 1-0, minuto 20: Marcos. 1-1, minuto 41: Oute. 2-1, minuto 93: Aarón.
