Verstappen le arrebata la pole a Carlos Sainz

Carlos Sainz (Williams) sale segundo hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le arrebató la ‘pole’ en el último suspiro de una calificación larga y caótica en la que se batió el récord histórico de banderas rojas: seis en total.