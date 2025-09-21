Fórmula Uno | GP de Azerbaiyán
Verstappen le arrebata la pole a Carlos Sainz
Carlos Sainz (Williams) sale segundo hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le arrebató la ‘pole’ en el último suspiro de una calificación larga y caótica en la que se batió el récord histórico de banderas rojas: seis en total.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»