Fútbol | Tercera RFEF
Lóstrego-Sárdoma, el nuevo derbi vigués
El Novo Mirador de Beade, hogar del cuadro trasladado desde Gondomar
El Novo Mirador de Beade vivirá por vez primera este domingo (16:30 horas) un derbi de 3ª Federación femenina. Así, a las primeras de cambio, se enfrentan Lóstrego y Sárdoma. Ni bueno ni malo, solo diferente a los anteriores duelos entre ambos equipos. Ahora el Sárdoma poco o nada se parece al que rozó el ascenso. Ha habido trasvase de jugadoras entre ambos clubes y, vistas las que continúan de la campaña pasada, el Lóstrego tiene un punto a favor.
«Somos dos equipos en construcción», apunta Roberto Vázquez, entrenador del Lóstrego. «Seguro que será un partido competido donde los pequeños detalles y el no cometer errores serán muy importantes».
Las locales cuentan con la duda de Pichel por unas pequeñas molestias, «pero las ganas de disputar este primer partido y más siendo un derbi le darán un plus», apunta el técnico de La Tormenta, que quiere «crear un equipo con identidad propia, valiente y que salga en cada campo a proponer buen fútbol y a pelear cada balón» para, cumplida esa meta, «estar lo más arriba posible».
Talento y juventud
Pedro García, también debutante -como Roberto- en la categoría, tiene muy claras las ideas para el nuevo Sárdoma. «Ningún objetivo clasificatorio», dice y sí una idea ambiciosa: «Crear un equipo bien competitivo; sé que tengo un equipo con mucho talento, mucha ilusión y hambre, pero a la vez muy joven».
García quiere un once blanquiazul capaz de gestionar «las distintas fases a lo largo de la temporada», es decir, los altibajos lógicos de un equipo inexperto en categoría nacional. Para él, será un derbi «muy emocional, con jugadoras que se conocen entre ellas» y que espera «igualado». A su plantilla les ha pedido «jugar con confianza y ser competitivas».
