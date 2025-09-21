Partido de ida y vuelta tras seis minutos de infarto

El Villalonga regresó con un sufrido punto de su salida a Monforte. En A Pinguela, le esperaba un equipo muy físico y rápido, que logró estrenar el marcador en el minuto 4 de disparo certero. Los de Serafín Pérez se recuperaron bien del golpe anímico, y solo dos minutos después Capelo anotó el empate de cabeza tras un centro lateral. La tónica se mantuvo hasta el descanso, con los dos equipos muy igualados. En la reanudación, el encuentro estuvo marcado por las constantes alternativas y el asedio del Lemos.

1-1 Lemos - Villalonga LEMOS: Blanco, Seijas, El Jamai, Fernández (López, m.46), Periale (Alberto Caetano, m.75), Díaz (Kore Zogbo, m.85), Guitián (Benhlal el Kohli, m.65), Pardo (Irimia, m.85), Oufouet, Castro y Dafonte. VILLALONGA: Iglesias, Lago, Martínez López (González Rodríguez, m.68), Capelo, Portas, Pérez, Martínez Corbera (Barbosa, m.73), Bernárdez, Diéguez, García, y Fernández (Méndez, m.81). GOLES: 1-0, Periale, min.4; 1-1, Capelo, min.6.