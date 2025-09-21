Fútbol-Preferente Futgal
Partido de ida y vuelta tras seis minutos de infarto
A.M.
El Villalonga regresó con un sufrido punto de su salida a Monforte. En A Pinguela, le esperaba un equipo muy físico y rápido, que logró estrenar el marcador en el minuto 4 de disparo certero. Los de Serafín Pérez se recuperaron bien del golpe anímico, y solo dos minutos después Capelo anotó el empate de cabeza tras un centro lateral. La tónica se mantuvo hasta el descanso, con los dos equipos muy igualados. En la reanudación, el encuentro estuvo marcado por las constantes alternativas y el asedio del Lemos.
1-1
Lemos - Villalonga
LEMOS: Blanco, Seijas, El Jamai, Fernández (López, m.46), Periale (Alberto Caetano, m.75), Díaz (Kore Zogbo, m.85), Guitián (Benhlal el Kohli, m.65), Pardo (Irimia, m.85), Oufouet, Castro y Dafonte.
VILLALONGA: Iglesias, Lago, Martínez López (González Rodríguez, m.68), Capelo, Portas, Pérez, Martínez Corbera (Barbosa, m.73), Bernárdez, Diéguez, García, y Fernández (Méndez, m.81).
GOLES: 1-0, Periale, min.4; 1-1, Capelo, min.6.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare