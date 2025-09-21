Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol-Preferente Futgal

Partido de ida y vuelta tras seis minutos de infarto

A.M.

Monforte

El Villalonga regresó con un sufrido punto de su salida a Monforte. En A Pinguela, le esperaba un equipo muy físico y rápido, que logró estrenar el marcador en el minuto 4 de disparo certero. Los de Serafín Pérez se recuperaron bien del golpe anímico, y solo dos minutos después Capelo anotó el empate de cabeza tras un centro lateral. La tónica se mantuvo hasta el descanso, con los dos equipos muy igualados. En la reanudación, el encuentro estuvo marcado por las constantes alternativas y el asedio del Lemos.

1-1

Lemos - Villalonga

LEMOS: Blanco, Seijas, El Jamai, Fernández (López, m.46), Periale (Alberto Caetano, m.75), Díaz (Kore Zogbo, m.85), Guitián (Benhlal el Kohli, m.65), Pardo (Irimia, m.85), Oufouet, Castro y Dafonte.

VILLALONGA: Iglesias, Lago, Martínez López (González Rodríguez, m.68), Capelo, Portas, Pérez, Martínez Corbera (Barbosa, m.73), Bernárdez, Diéguez, García, y Fernández (Méndez, m.81).

GOLES: 1-0, Periale, min.4; 1-1, Capelo, min.6.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents