Máxima rentabilidad

El Coruxo sumó su primera victoria y lo hizo fuera de casa, en el campo de un Atlético Astorga FC que sigue sin puntuar. El equipo vigués supo aprovechar sus ocasiones en La Eragudina, adelantándose en el marcador a la media hora de juego y colocando el 0-2 en el 72 para tirar de oficio después y anular cualquier atisbo de reacción del rival. Un rival que, hasta el 0-2, había tenido más balón y ocasiones que los gallegos, pero al que le faltó acierto y seguridad.

Tenía claro el Coruxo que la de ayer era una ocasión de oro ante un rival que contaba sus dos encuentros anteriores por derrotas. Un arma de doble filo, pero lo cierto es que los dos equipos saltaron al campo con ganas, disputándose la posesión del balón. No lo conseguía ninguno y los primeros minutos fueron de dominio alterno, con el balón dividido, mucho centrocampismo y pocas llegadas.

La intensidad era máxima, pero las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. Unos y otros intentaban mover el balón, pero lo cierto era que las defensas se imponían siempre a los ataques del rival. La presión de unos y otros y los nervios y prisas a la hora de tratar de llegar al campo contrario impedían más emoción en La Eragudina, y solo en un saque de falta, en el minuto 24, generaban peligro los locales. Acabó en nada, y cuatro minutos más tarde era el Coruxo el que aprovechaba una acción aislada para plantarse en el área contraria y, tras varios rechaces, en una jugada embarullada, acabar adelantándose en el luminoso con un remate de Nacho Fariña.

El gol no cambió la dinámica del encuentro, lo que hizo fue reforzar la idea de partido de un Coruxo que optó por asumir todavía menos riesgos, centrándose en labores defensivas ante un Atlético Astorga al que el gol dejó frío. Intentaban los locales rehacerse, pero aunque tenían más balón, apenas conseguían pasar de la línea de tres cuartos ante un rival muy serio y bien plantado atrás.

Tras el descanso, el Atlético Astorga seguía dominando la posesión y tratando de salir de la presión gallega, pero el Coruxo se mantenía firme. Movía el banquillo el técnico local y parecía que los maragatos empezaban a llegar con algo más de peligro. La tuvo Ayub en un remate que se le fue alto, y en el 60 pudo llegar el gol del empate en un saque de esquina que no acababa de rechazar la defensa del Coruxo y que acabó con otro remate fuera de los locales.

Insistía el Astorga, que movía mejor el balón ahora y generaba más espacios. Lo intentaba Ayub tras una internada de Nistal, pero su remate se iba alto. El reloj corría y los locales asumían cada vez más riesgos, permitiendo las contras de un Coruxo que no perdonó y que en el 72, en una de ellas, colocaba el 0-2 con un remate de Javi González.

A partir de ahí el partido tuvo poca historia. El Coruxo optó por cerrar filas atrás, olvidándose de mirar al área contraria y tirando de oficio para intentar contrarrestar el empuje de un Atlético Astorga que se lanzó en con todo lo que tenía. Apretaron los maragatos, pero el cuadro gallego se mostró muy seguro y apenas dejó jugar al rival en un partido que fue muriendo poco a poco y en el que no hubo ya nada más.